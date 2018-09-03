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古代版《屍速列車》來襲　「狡猾長官」回到過去仍被慘咬

記者陳雅蘭／綜合報導2018/09/03 18:18
▲金義聖在《屍速列車》飾演不顧別人死活的營運長，最後慘遭活屍痛咬，在新喪屍片《屍落之城》中下場依舊。（圖／車庫娛樂提供）

想到喪屍電影，東洋地區最具代表的，非2016年上映的《屍速列車》莫屬，以人類感染病毒後擴散國家的故事，除了活人變喪屍的驚悚過程，其中也演出了險惡人性，以及偉大親情的故事。雖然它不是第一個以「活屍」為題材拍攝的電影，但《屍速列車》亮眼的票房成績，確實成功替南韓打開「喪屍片」基石，決定10月再推出與活屍有關的電影《屍落之城》（창궐），更找來兩大重量級演員玄彬、張東健主演，不論卡司或劇情，值得讓人期待。

現今多數活屍題材的電影，時間軸皆以現代為主，不過殭屍的起源，其實是在明清時期的復活死屍，這較久遠的民間傳說。而南韓近期也將推出一部古代版的喪屍片《屍落之城》，時間回到朝鮮時期，活屍遍布社會憂擾民心，為了抵制這情況，在清國當10多年人質的李清（玄彬 飾），決定重返朝鮮拯救國家與活屍對抗。


▲《屍速列車》替南韓打開喪屍片基石。（圖／翻攝Naver電影）

在《屍落》首支50秒預告片中，人民夜晚瞬間變成喪屍，不久後便傳出「既不是人也不是禽獸的夜鬼」，橫行整個朝鮮大肆噬人血的恐怖傳聞，令全城人心惶惶，不僅百姓深陷恐懼當中，官員們也深怕自己成為下一個犧牲者，而在這「咬人、吸人血」的視覺衝擊，成功引發不少觀眾的好奇心。

逗趣的是，在《屍速列車》中，貪生怕死、自私狡猾的營運長容錫（金義聖 飾）這回也有參一腳，就算回到了古代，他最後仍被喪屍慘咬成活屍；除了血腥的刺激劇情，該部電影的另一看點，莫過於重量級卡司玄彬與張東健，電影中，除了爭奪國家之間的惡鬥，兩人與喪屍群對峙的「血鬥」也充滿緊張與刺激。


▲南韓近期打造古代版喪屍片《屍落之城》。（圖／翻攝Naver電影）

《屍速列車》這部電影雖然不是什麼稀奇的題材，但以喪屍的老梗，帶出人性的醜陋、親情之間的無私奉獻，加上前傳《起源：首爾車站》透過社會底層的邊緣人視角，演出了韓國社會的貧富差距問題、諷刺政府的腐敗，成功引起不少觀眾共鳴，在南韓突破千萬觀影人次（觀影人次：11,565,479），也在台灣賣出3.7億元台幣票房，是台灣影史賣座的韓國電影之一。

也因為《屍速列車》成功替南韓打下「喪屍片」基石，《屍落之城》製作方對於電影上映相當重視，決定於10月南韓上映後，兩周內將於台灣、菲律賓、德國、英國、越南、緬甸、新加坡、香港、澳門、泰國、澳洲、泰國、澳大利亞、新西蘭、美國、加拿大、馬來西亞等19個國家上映，並拍胸脯保證《屍落》僅次於《屍速》水準，片中喪屍的呈現絕不亞於西洋活屍。

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