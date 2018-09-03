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〈半導體展將登場〉規模創紀錄躍全球第二大 聚焦五大

鉅亨網2018/09/03 17:39
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「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」將於周三 (5 日) 登場，今年展覽規模創下歷年紀錄，躍升為全球第二大半導體展。除聚焦半導體五大創新應用外，今年也舉辦「IC 60 大師論壇」，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀將登場力挺，另外台積電三巨頭包括董事長劉德音、副董事長曾繁城、總裁魏哲家都將出席。

今年半導體展覽規模創下紀錄，共有超過 2000 個攤位、680 家國內外企業參與展出，使今年展覽躍升為全球第二大半導體展，可望吸引逾 4.5 萬參觀人潮。今年展覽以「Futrue Starts Here」為主軸，聚焦半導體五大新興應用，包括物聯網、大數據、智慧製造、智慧運輸與智慧醫療等趨勢發展。

SEMI 表示，今年共展出 8 大國家展區、14 個主題專區，並舉辦 60 場次創新技術發表會，也首度開設「智慧製造趨勢特展」與「人才培育特展」等兩大主題特展。

此外，為慶祝積體電路 (IC) 發明 60 週年，今年主辦單位首次與科技部合作，舉辦「IC 60 大師論壇」，以「回顧過去與啟發未來」為主軸，盼能鼓勵青年投入科研領域，除台積電創辦人張忠謀將進行專題演講外，台積電董事長劉德音、副董事長曾繁城、總裁魏哲家都將出席演講，日月光 (3711-TW) 總經理暨執行長吳田玉、聯電 (2303-TW) 總經理簡山傑等重量級講師也將參與。

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