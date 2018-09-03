〈半導體展將登場〉規模創紀錄躍全球第二大 聚焦五大

「2018 國際半導體展 (SEMICON Taiwan)」將於周三 (5 日) 登場，今年展覽規模創下歷年紀錄，躍升為全球第二大半導體展。除聚焦半導體五大創新應用外，今年也舉辦「IC 60 大師論壇」，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀將登場力挺，另外台積電三巨頭包括董事長劉德音、副董事長曾繁城、總裁魏哲家都將出席。

今年半導體展覽規模創下紀錄，共有超過 2000 個攤位、680 家國內外企業參與展出，使今年展覽躍升為全球第二大半導體展，可望吸引逾 4.5 萬參觀人潮。今年展覽以「Futrue Starts Here」為主軸，聚焦半導體五大新興應用，包括物聯網、大數據、智慧製造、智慧運輸與智慧醫療等趨勢發展。