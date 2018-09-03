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中央社

川普又批中國 陸官媒罕見回嗆稱來自平行宇宙

中央社2018/09/03 17:41
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北3日電）大陸官媒英文中國日報最近批評美國總統川普，指他有關中國的推文是「來自某個平行宇宙的消息」。中國官媒通常不會對川普採取人身攻擊，最新出現的變化引起國際輿論關注。

紐約時報中文網今天報導，中國日報（ChinaDaily）上週四（8月30日）在社論中指出，川普推文指責中國駭客入侵希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的電郵，目的是「轉移公眾對白宮所陷困境的關注」。

這篇社論說，「對於有思考能力的人來說，沒有比美國總統的推文更令人不安的事情了，它們乍看上去似乎符合事實，但很快就變成了來自某個平行宇宙的消息」。

紐時分析，中國官方媒體通常不會因為日益緊張的貿易戰等中美摩擦，而對川普發動人身攻擊，但最近幾天，面向海外受眾的英文中國官媒對川普和其政策的嘲弄變得更加尖銳。

除了中國日報，中國國家廣播系統的英語機構中國環球電視網上週曾發布一段影片，以諷刺的口吻感謝川普無意間鼓勵跨國公司在中國投資，並迫使中國發展自身的本土產業。

這段題為「感謝特朗普（川普），你真棒！」的影片在網上引發興趣不久後就被撤下。但是中國日報這篇刊登於30日印刷版的社論，則似乎沒有明顯的顧慮。

川普在引發中國官媒攻擊的推文中寫道，「剛剛有報導說，中國攻擊了希拉蕊‧柯林頓的私人電子郵件伺服器」，「他們能確定不是俄羅斯嗎（開玩笑！）？聯邦調查局和司法部在其中有多大把握？實際上，這是一個很大的故事。涉及很多機密信息！」

川普並未進一步拿出證據，證明所謂的中國駭客行為；聯邦調查局也反駁了這種說法，一名官員告訴美聯社，「聯邦調查局沒有發現任何證據證明伺服器受到了損害」。

此前，川普還在系列推文中指責中國破壞美國對北韓的外交，以及讓北韓放棄核武器的努力。

中國日報的社論說，川普指責北京，「是因為他未能推進與平壤的關係」。

中國外交部發言人華春瑩稍早前也回應表示，「對於美方各種花式『甩鍋』，對不起，我們不想接，也不能接。」

據外交部官網，華春瑩說，「很多人可能跟我有一樣的感覺，美方這種歪曲事實、不負責任的『神邏輯』果然世界第一，真不是一般人能夠理解得了的。」（編輯：周慧盈/翟思嘉）1070903

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