高雄輕軌二階首列車　5日運抵高雄

高雄環狀輕軌建設第二階段統包工程，由統包商中鋼公司向法商阿爾斯通（Alstom）採購15列CITADIS 305系列輕軌車輛，首列車歷經約七個月的製造及出廠動態測試等程序，於今（107）年7月25日於法國Alstom車輛製造廠完成出廠作業，由兩輛拖車分別搭載3節車廂及2節車廂陸運至港口，於8月3日離港啟航，經過約1個月的海上航行，由地中海、通過蘇伊士運河、停靠非洲吉布提、新加坡等港口後，於9月2日中午抵達擁有汽車碼頭的基隆港西16號碼頭，並以拖車將輕軌車輛拖運下船至碼頭暫時停放，統包商中鋼公司及監造單位人員親臨基隆港碼頭監督拖運作業。



▲高雄輕軌2階首列車於9月2日抵達擁有汽車碼頭的基隆港西16號碼頭。（圖／高市捷運局提供,2018.09.03）

捷運局表示，輕軌車輛在上汽車船前，已由適合長途運送之拖車板架(Dolly)轉換至特殊板架(Mafi)，然後拖運上船固定。輕軌車輛由汽車船拖運至基隆港碼頭後，將於今(3)日進行長途陸運至高雄之前置準備作業，將輕軌車輛由特殊板架(Mafi)轉換至拖車板架(Dolly)。待完成報關程序後，將利用夜間時段行駛高速公路。由於基隆至高雄路途稍遠故分兩日進行陸運，預計9月3日深夜由基隆港啟運後停靠台中，9月4日深夜再由台中出發，9月5日清晨4時左右抵達高雄輕軌前鎮機廠後，將隨即進行輕軌車廂卸載作業，由卸車坡道滑移至地面軌道，完成第二階段輕軌首列車運送作業。

捷運局長吳義隆說，輕軌第二階段工程，目前已完成C15-C17車站鋼構及月台，持續進行C16與C17車站裝修及輕軌路廊旁人行道、自行車道施工作業中，本工程進度至8月底已逾40%。其中C15-C17路段機電系統相關供電、號誌、通訊系統機櫃及設備亦陸續安裝及接線中。本次運抵高雄輕軌機廠之列車後續在完成進廠相關檢驗程序後，預訂9月下旬於C15-C17路段開始上線行車測試，這也代表著第二階段輕軌建設即將邁向一個新的里程碑。