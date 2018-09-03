通膨失控預兆？墨西哥央行擬發行面額2000比索紙鈔

在墨西哥，目前市場流通的最高面額紙鈔為 2008 年 4 月推出的 1000 比索，相隔 10 年，仍有許多小型商家拒收 1000 比所紙幣，基於找錢麻煩，或是擔心是假鈔的疑慮。這引發了一個主要問題，墨西哥央行為什麼提議發行更高面額的紙鈔，而最有可能的答案是為了跟上通貨膨脹。

財經部落格《Wolfstreet》指出，墨西哥央行考慮推出 2000 比索 (約 105 美元) 面額的紙鈔，且有意以硬幣取代面額 20 比索的紙鈔，但此貨幣改革措施，卻引發市場揣測，擔憂通膨可能大幅攀升。

在過去 10 年中，墨西哥比索大幅貶值，儘管依照墨西哥的標準，這段時間的通膨為「相對溫和」，過去十年所謂的「溫和」累計通膨率為 51%，而購買力下降達 34%。

過去一年美元兌墨西哥比索走勢

2017 年，墨西哥全國社會發展評估委員會的數據顯示，每日生活費低於低於 92 比索 (4.96 美元) 的人口比率超過 41%，顯示購買力下降的影響，並成為墨西哥央行認為該發行高額面值紙幣的原因之一。



這讓許多人感到害怕，儘管 4.8% 的年度通膨率，在墨西哥的標準下，仍處於可控制的範圍，但墨西哥央行的提議，激發許多老一輩民眾的恐慌，在 1980 年代末時，墨西哥曾經歷一場惡性通膨，當時年價格平均上漲達 180%。



蒙特雷科技大學的經濟學主任 Raymundo Tenorio 指出：「發行 2000 比索的法案，將激起貨幣購買力下降的負面心理訊息」。墨西哥國立自治大學金融研究和公共財政中心主任. Miguel González Ibarra 認同其看法，認為發行更高面額的紙鈔，以抵銷比索貶值的影響，將會是徒勞無功的。

發行高面額紙鈔的另一原因為，墨西哥採用電子與行動支付的比例不高，因為擔心個資被駭客盜用，因此墨西哥人民選擇使用紙鈔，現金仍為經濟中重要的一環。



在最新的新聞稿中，墨西哥央行指出，只有在認為「需要這樣的紙鈔才能滿足用戶的需求」時，才會發行新面額紙鈔。但許多人仍擔心，隨著美元升值，新興市場貨幣走貶，墨西哥央行有意發行高面額紙鈔，背後真正的原因是，通膨可能會以失控的速度攀升。

高面額紙鈔與犯罪行為掛鉤的隱憂

2016 年時，渣打銀行前執行長 Peter Sands 曾在為哈佛大學甘迺迪政府學院發布的報告中指出，全球央行應停止發行高面額紙鈔，包含 500 歐元、100 美元、100 瑞士法郎和 50 英鎊紙鈔，他的看法在當時引起許多辯論。

他在報告中警告，這些紙鈔成為從事非法行為人士的支付首選，允許他們匿名交易且無交易記錄，此外，紙鈔可以相對容易地運送和轉移。報告補充說道，高面額紙鈔「在合法經濟的運作中，發揮作用很小，但在地下經濟中，有著至關重要的作用。」

自該報告發布以來，歐洲央行 (ECB) 決定在 2018 年底停止發行 500 歐元紙幣，儘管目前該紙鈔仍可流通，逐步淘汰高面額紙鈔已展現預期效果，越來越多消費者將高面額紙鈔與犯罪行為做連結。