半導體展大師論壇將登場　他比張忠謀輩分還高

全球半導體盛事、SEMICON Taiwan 2018國際半導體展暨IC60大師論壇將於周三（5日）登場，其中大師論壇包括台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、副董事長曾繁城與總裁魏哲家，以及半導體界聖經作者、人稱快閃記憶體之父的交大榮譽講座教授施敏都，也將齊聚一堂進行對談，讓業內人士都很期待。
台灣半導體產業引領國際，在全球半導體產業鏈中締造「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」不可動搖的產業地位。由SEMI國際半導體產業協會主辦的「SEMICON Taiwan 2018國際半導體展」 ，將於9月5日至7日在台北世貿南港展覽館1館登場。今年總計有超過2,000個攤位、超過680家國內外企業參與，可望吸引超過4.5萬的參觀人潮。
而為了慶祝積體電路IC發明60周年，今年科技部籌畫了一系列「IC60」活動，其中IC60大師論壇也將於半導體展首日舉辦，堪稱重頭好戲，因為台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、副董事長曾繁城與總裁魏哲家將出席，而半導體界聖經《半導體元件物理學》的作者、人稱快閃記憶體之父，同時也創辦台灣第一家半導體公司的施敏也將出席。另外華邦電、日月光高層也力挺，眾星雲集。
今（3）日展前會上，科技部長陳良基表示，希望藉由這些活動，讓民眾了解這些發明是如何翻轉對世界的想像，也更知道半導體其實與我們的生活息息相關。SEMI台灣區總裁曹世綸也說，今年展會已經躍升為全球第二大半導體展，聚焦半導體五大新興應用，如物聯網、大數據、智慧製造、智慧運輸、智慧醫療等趨勢發展，希望促進不同領域間菁英的交流與資源整合，拓展更多合作與商機。