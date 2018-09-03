半導體展大師論壇將登場　他比張忠謀輩分還高

全球半導體盛事、SEMICON Taiwan 2018國際半導體展暨IC60大師論壇將於周三（5日）登場，其中大師論壇包括台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、副董事長曾繁城與總裁魏哲家，以及半導體界聖經作者、人稱快閃記憶體之父的交大榮譽講座教授施敏都，也將齊聚一堂進行對談，讓業內人士都很期待。

台灣半導體產業引領國際，在全球半導體產業鏈中締造「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」不可動搖的產業地位。由SEMI國際半導體產業協會主辦的「SEMICON Taiwan 2018國際半導體展」 ，將於9月5日至7日在台北世貿南港展覽館1館登場。今年總計有超過2,000個攤位、超過680家國內外企業參與，可望吸引超過4.5萬的參觀人潮。