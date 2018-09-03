林佳龍參觀烘焙庇護工場　請民眾認購身障團體月餅

林佳龍夫婦及社會局長呂建德與瑪利亞基金會執行長陳美鈴、台中市愛心家園園長陳怡君陪同下，前往人烘焙庇護工場，並在3位庇護工場孩子們的細心指導下，逐一體驗餅皮壓製、包內餡到成品搓圓一連串月餅的製作流程，現場也品嚐了今年推出的月餅及香草茶，為愛心秋節禮盒促銷。

中秋佳節即將到來，為促銷身心障礙機構團體或庇護工場秋節禮盒，台中市長林佳龍與市長夫人廖婉如今(3)日到財團法人瑪利亞基金會烘焙庇護工場，與學員們一起做月餅。林佳龍表示，中秋節代表團圓之意，呼籲大家送禮時優先考慮身障朋友用心製作出來美味、好用的產品，不僅多一份溫暖做公益，也能照顧更多的人，期望今年台中可順利達成6.8萬盒的銷售目標。

林佳龍表示，對身心障礙機構及慈善團體來說，銷售自行製作的中秋節月餅及其他禮品是一年中最重要的收入，他與夫人每年中秋節都會幫忙身心障礙機構團體或庇護工場促銷月餅，至今已超過十年時間，他打趣地說「這已經變成我們約會的方式」；此外，銷售目標數字也不斷向上提升，從前年6.3萬盒、去年6.5萬盒，今年則設定希望台中的銷售量可以達到6.8萬盒。



▲林佳龍呼籲，大家送禮時優先考慮身障朋友用心製作的月餅（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.3)

他指出，目前台中市共有25家身心障礙機構與庇護工廠，教導身心障礙者製作如月餅、餅乾、麵包及手工皂等產品，希望協助身心障礙朋友能習得一技之長，並協助就業與自立。由於中秋節代表團圓之意，如果送禮時能優先考慮他們靠著自己的努力所做出來美味、好用的產品，不只是多一份溫暖做公益，也能照顧更多的人。

今年開賣至8月底，台中市已賣出2萬多盒，但距離6.8萬盒的目標尚有一段距離，林佳龍也說，市府本身會帶頭做，許多局處每年都會訂購，也會請社會局及經發局聯繫像是工業區等企業，把促銷訊息傳遞出去，並呼籲市民發揮愛心，踴躍訂購身心障礙機構團體或庇護工場的中秋禮盒，給予身障朋友更多的支持與鼓勵。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，瑪利亞基金會今年推出4款口味月餅，包括棗泥蛋黃、梅子酥、小月餅及地瓜黑糖麻糬，而且中秋節月餅禮盒的封面，也是庇護工的孩子的畫作，原本預定銷售1.5萬盒月餅，目前銷售約6000盒，希望在企業團體及個人能踴躍支持。

社會局表示，每一份產品都是身障朋友們運用雙手用心製作的成品，期望各界給予更多支持與鼓勵，以實際的購買行動，表達對身障朋友的支持，還有抽獎活動可參加。只要於台中市25家優先採購身心障礙福利機構團體及庇護工場消費滿500元即贈1張抽獎券，有機會抽中電動車、平板電腦等獎項。