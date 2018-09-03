商店街增資19億 引進網家與國際策略投資人

台灣電子商務集團PChome網路家庭指出，網路家庭董事會今天決議將由100%間接持有的子公司PChomeMarketplace Inc.（Cayman）參與商店街市集現金增資案，將以新台幣10億元認購商店街現金增資所發行新股。

PChome網路家庭集團董事長詹宏志表示，商店街個人賣場業績成長快速，今年第2季成交金額上看150億元，顯現用戶高度忠誠及深層黏著度，個人賣場積極布局迎來行動電商領域快速增長的亮眼成績，同時今年8月商店街已經完成公司私有化，接著進行資本及組織架構調整，並積極引進策略投資人參與商店街增資案，為開拓海外市場做準備。

PChome指出，商店街目前開店數達11萬家，同時商品數也達成2.9億件，創下歷史新高，並達成於1年內新增超過1億物件、店家數翻倍飆升的表現，成長動能持續攀升，更推出網路店家商品24小時到貨的快速服務，促進消費者體驗更升級，個人賣場持續動態調整超取運費行銷方案，目前已將免運門檻提高為699元，拉高整體成交金額，持續穩坐台灣行動電商龍頭。（編輯：蘇志宗）1070903