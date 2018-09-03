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京東CEO劉強東在美涉性侵被捕　最大股東騰訊股價遭殃

記者易皓瑜／台北報導2018/09/03 18:23
▲中國大陸身家 400 億的京東 CEO 劉強東捲入性侵疑雲，身穿囚服的照片出現在明州警方的網站中。（圖／翻攝 Hennepin County Sheriff’s Office）
▲中國大陸身家 400 億的京東 CEO 劉強東捲入性侵疑雲，身穿囚服的照片出現在明州警方的網站中。（圖／翻攝 Hennepin County Sheriff’s Office）

中國大陸最大電商零售網京東商城 CEO 劉強東在美國明尼蘇達州因涉嫌性侵當地一名中國大陸女留學生而被捕，一天後遭釋放。據當地明尼阿波利斯警方表示，正在對此案進行積極調查。消息傳出後，京東大股東騰訊股價應聲走跌。 

京東商城一向被視為代表中國大陸中產階級商業消費力的指標，旗下擁有超過 3 億客戶，包括 Nike 、 Prada 和 Levi's 等大型全球品牌均透過京東的銷售平台，瞄準蓬勃發展的中產階級客群。而京東做為中國大陸最大的電子商務供應商阿里巴巴的競爭者，更傾向依循亞馬遜的商業模式，透過向製造商購買產品並存放於自己的倉庫後出貨，同時亦打造了自家的物流網絡。目前該公司的主要股東包括 Google 和中國互聯網集團騰訊。京東於 2014 年在紐約那斯達克上市，市值估計達 460 億美元。

本次事件曝光後引投資人憂慮，然今日恰逢 9 月 3 日美國勞工節，包括美股在內通通休市一天，因此目前仍未見劉強東涉嫌性侵一案，對京東股價有何影響。而京東最大股東騰訊（ Tencent ） 2014 年收購京東 15% 股份，港交所一早開盤股價便下跌，盤中一度重挫 3.3% ，市值蒸發近千億港元。


▲劉強東性侵醜聞曝光後，儘管 3 日那斯達克休市未見京東股價受影響，然京東大股東騰訊在港交所股價暴跌 3% 。（圖／翻攝 港交所）

同時，這亦指出現存於中國大陸科技公司的一個問題，當前大陸最強大的科技公司仍多受到創始人的嚴格控制，因此價值數十億甚至數千億美元企業的命運與少數高階管理階層密切相關。 

京東發言人則宣稱，劉強東的原定行程不受影響，但被問及劉何時返回中國大陸，則表示無法確切回答。目前明尼亞波利斯警方稱，劉強東正接受調查當中，尚未被正式起訴。而在明尼蘇達州，所謂「犯罪性行為」一詞涵蓋了一系列非同意的性接觸，因此劉強東的犯行情節嚴重程度尚不得而知。 

關鍵字京東商城劉強東電商性侵美國騰訊股價
中颱燕子侵日　交通大亂、樂園關閉

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