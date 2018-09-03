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中航董座樂觀 一年內散裝市況可維持目前熱絡水準

鉅亨網2018/09/03 18:07
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散裝航商中航 (2612-TW) 今 (3) 日召開法說會，董事長周慕豪表示，近來散裝市況表現不俗，由於短期船舶供給噸位不會再大增，而需求持續穩定成長，可說「1 年內散裝市況可維持目前熱絡的水準」，而在第 4 季傳統旺季即將報到下，下半年表現可望較上半年好。

波羅的海海峽型指數 (BCI) 一周來跌幅達 13.65%，一個月來跌幅更達 21.29%，使散裝市況再度出現雜音，不過，周慕豪認為，近一季來 BCI 飆漲 95%，此現象應該只是漲多後的調整，目前看到的是，中國對鐵礦砂和燃煤的需求還是很大，景氣再差還是得要燒煤發電，因此，原物料的載貨需求相對貨櫃航商穩定。

中航總經理洪順地進一步說明，由於過去幾年市況不好，中航船約以 1 年期為主，也就是幾乎每年重談合約，今年中航有一半的船要換約，隨著市況好轉，獲利動能可望再攀升。

對於整體散裝航運看法上，洪順地指出，全球礦商增產且中國對原物料需求維持成長，同時，海岬型散裝輪船舶噸位供給今年以來已趨緩，「就算現在下單也還要 2 年半到 3 年才會有新船」，在供需結構趨於健康下，有助運費逐漸上漲，預計下半年散裝運費會有「更突出」的表現。

洪順地強調，後市中航將慢慢跟礦商有更密切的合作  與其簽訂比較長的合約，透過長短約租期搭配來掌控市場變動風險。

至於美中貿易戰，中航認為對散裝船影響不大，洪順地解釋主要是因鐵礦砂、煤炭等承運的上游原物料較不受影響，而中國鋼鐵直接出口到美國僅占其進口量約百分之 2。

展望未來，中航表態一定要再造新船，不過，何時何地皆有待內部討論再做決定。

另外，中航已有 47% 的營收來自內陸貨櫃運輸及物流，周慕豪指出，台灣整體貨量維持成長趨勢，然而，由於運輸用油大，油價還是影響這塊業務獲利的最大不確定因素。

中航股價日 K 線圖。
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中國市場需求復甦 現代汽車...貿易談判有接觸沒進度 陸多...

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