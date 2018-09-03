韓媒：習近平9日訪北韓有變 可能改派代表

（中央社台北3日電）距9月9日北韓建國70週年紀念日剩下不到一週，中國政府至今未發布國家主席習近平訪問北韓的消息，加上中非論壇及美國因素，外界猜測習近平9日訪北韓的計劃有變，可能改派代表出席。

綜合韓聯社及朝鮮日報報導，過去中國國家領導人訪問北韓，多在一週前就發佈相關消息。中共前領導人江澤民和胡錦濤分別在2001年9月、2005年10月訪北韓，當時一週前就發佈了消息，發佈3天前還向相關部門下達了通知。

從習近平日程安排看，9日訪北韓可能性也非常小。中國外交部於31日發佈消息，「迦納、埃及、南非、剛果等國家總統受習近平邀請，8月31日至9月9日對中國進行國事訪問」。