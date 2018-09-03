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中央社

韓媒：習近平9日訪北韓有變 可能改派代表

中央社2018/09/03 17:55
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北3日電）距9月9日北韓建國70週年紀念日剩下不到一週，中國政府至今未發布國家主席習近平訪問北韓的消息，加上中非論壇及美國因素，外界猜測習近平9日訪北韓的計劃有變，可能改派代表出席。

綜合韓聯社及朝鮮日報報導，過去中國國家領導人訪問北韓，多在一週前就發佈相關消息。中共前領導人江澤民和胡錦濤分別在2001年9月、2005年10月訪北韓，當時一週前就發佈了消息，發佈3天前還向相關部門下達了通知。

從習近平日程安排看，9日訪北韓可能性也非常小。中國外交部於31日發佈消息，「迦納、埃及、南非、剛果等國家總統受習近平邀請，8月31日至9月9日對中國進行國事訪問」。

此外，3日、4日兩天在北京舉辦的中非合作論壇，非洲領導人與代表還將與習近平進行一對一會晤。報導說，此次論壇由非洲53國領導人或代表參加，中國為論壇取得成功，正傾注全部精力，在此情況下，習近平似乎很難出訪遠至他國。

美國總統川普（Donald Trump）在北韓非核化問題上提到「中國背後論」，並叫停美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的北韓行，報導說，這一系列行動給習近平增加了外交上的負擔。

報導引述外交分析人士稱，中國方面可能會派高層官員代替習近平訪問北韓，至於派誰去，目前還沒有對外公佈。外交人士強調，現在所有的事情都還存在可能性，各方也在密切關注著事情的發展。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1070903

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