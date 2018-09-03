中國市場需求復甦 現代汽車8月銷量年增9.2%

韓國最大的汽車製造商現代汽車 (005380-KR) 今 (3) 日表示，受惠於中國市場需求復甦，8 月銷量較去年同期成長 9.2%。

該公司在一份聲明中表示，現代汽車 8 月份銷量為 384,443 輛，高於去年同期的 352,078 輛。該公司發言人表示，由於去年首爾和北京之間就美國的反導系統發生外交爭議，導致該汽車製造商的銷售額在去年大幅下滑，基數下降，今年每月銷售額因此相對增加。

此外，現代汽車也表示，在今年 1 月至 8 月期間，汽車銷量從去年同期的 286 萬輛增加到 297 萬輛汽車，成長了 3.9%。韓國國內銷量從去年的 54,560 輛增長 7.4% 至 58,682 輛。海外銷售額年增率成長 9.5% 至 325,861，相較去年同期的 297,518 輛。