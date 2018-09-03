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中國市場需求復甦 現代汽車8月銷量年增9.2%

鉅亨網2018/09/03 18:07
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韓國最大的汽車製造商現代汽車 (005380-KR) 今 (3) 日表示，受惠於中國市場需求復甦，8 月銷量較去年同期成長 9.2%。

該公司在一份聲明中表示，現代汽車 8 月份銷量為 384,443 輛，高於去年同期的 352,078 輛。該公司發言人表示，由於去年首爾和北京之間就美國的反導系統發生外交爭議，導致該汽車製造商的銷售額在去年大幅下滑，基數下降，今年每月銷售額因此相對增加。

此外，現代汽車也表示，在今年 1 月至 8 月期間，汽車銷量從去年同期的 286 萬輛增加到 297 萬輛汽車，成長了 3.9%。韓國國內銷量從去年的 54,560 輛增長 7.4% 至 58,682 輛。海外銷售額年增率成長 9.5% 至 325,861，相較去年同期的 297,518 輛。

今年下半年，現代汽車預計將在中國銷售全新 Santa Fe 越野車和改款的 Tucson SUV，以提升整體銷售量。

美國市場方面，雖然 SUV 佔據美國市場的主導地位，但是有鑑於輕型卡車，例如工作用車輛，皮卡、貨車和其他車型，目前占美國新車市場的 68.6%，以及皮卡的需求漸長，現代汽車預計將於 2020 年在美國市場推出皮卡 Santa Cruz 來應對市場的需求。

目前，現代汽車的輕型卡車僅有 43.5% 的市占率，因此該汽車製造商正在積極擴大和更新車種以獲得更多成長動能。屆時 Santa Cruz 可望成為現代汽車在蓬勃發展的美國輕型卡車市場中的核心業務之一。

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