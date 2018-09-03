成大與廣達電腦攜手發展智慧醫療　打造無牆化醫院

成大校長蘇慧貞表示，成大與廣達電腦簽約，展現的是迎接新世代挑戰的決心與對未來的許諾。成大要整合力量，發展台灣以及世界嶄新的老人智慧醫療任務；成大的使命不僅要提升醫療品質，還包括環境、能源、管理等層面的加強，以求服務廣大的高齡者。

成大醫學中心將興建全國第一座老人醫院，引導智慧科技，打造無牆化醫院。３日成大與廣達電腦簽署「高齡智慧醫療合作備忘錄」，運用人工智慧及物聯網等科技，共同開發以病患為中心的醫療與照護服務，打造具指標性的智慧型老人醫院。

蘇慧貞指出，除了提供高品質的醫療服務，患者回到社區，還能因智慧科技的進步，持續得到良好照護。這個理念的實現，除了需要醫院、醫學院的投入外，其他學院也會共同投入，成大將驕傲地宣示，智慧老人醫院會是一所符合社會期待、也讓產業生生不息的醫院。

廣達電腦董事長林百里指出，簽約地點百年前是醫院，沒想到百年後，科技公司竟有機會參與醫療服務。未來世界的變化，AI有舉足輕重的影響，說AI革命一點也不為過。

林百里說，成大將智慧科技引入老人醫院，要做出立足台灣並擴及世界性的標竿醫院，廣達電腦一定要參與其中。將人工智慧以及資通訊技術相結合，有助於發展精準醫療，幫助醫師做更多的事，提高醫療品質，造福更多人群。

成大醫院副院長沈孟儒指出，智慧科技導入老人醫院，目的之一在協助醫療人員提高醫療照護品質，另一重點是打造無牆化醫院。無牆化醫院首要之務在結合社區藥師、社區醫師、公衛護士等，建構科技化社區健康照護網，銜接出院後續照護，讓以醫院為基礎的照護，延伸到社區。

▲簽約儀式後合影。(圖/記者陳聖璋攝，2018.9.3)