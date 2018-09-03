貿易談判有接觸沒進度 陸多招穩經濟 增加貿易持久戰

繼 8 月 23 日中美貿易談判結束後，消息人士指出，目前雙方依舊維持接觸和磋商。不過有媒體指出，目前中國方面已放棄息事寧人的態度，近來不斷推出刺激措施穩固經濟，已經做好打持久戰的心理準備。

中美貿易談判在 8 月 23 日於華盛頓結束後，消息人士指出，目前雙方主要工作團隊依舊持續接觸與磋商，不過兩國下一輪談判計畫究竟何時進行，目前還未有消息，甚至有說法指出，中國方面提出在美國 11 月中期選舉以前不再舉行談判。

儘管貿易談判未有新進度，美國方面的進度卻持續推進，對中國 2000 億美元商品課徵 10-25% 不等關稅的公眾諮詢期，期將在 9 月 6 日結束。針對外界揣測，美國很有可能在公眾諮詢結束後立刻宣佈開徵，對此美國總統川普回應，這項說法「不完全錯誤」。