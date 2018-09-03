玩家注意！動力飛行傘違規飛行恐挨罰

飛行傘一般分為「無動力」及「動力」，「無動力飛行傘」中央主管機關為教育部體育署，相對應的地方主管機關是縣市政府教育處（局）。而「動力飛行傘」中央主管機關是交通部民航局，地方相對應機關則為各縣市政府交通處（局）。由於昨天上午宜蘭地區發生一起民眾駕駛「動力飛行傘」不慎墜落歪仔歪橋附近的蘭陽溪河面，導致吳姓駕駛不幸身亡的意外，使得「動力飛行傘」的飛行安全受到關注。

2日上午一位民眾駕駛動力飛行傘不慎墜落歪仔歪橋附近的蘭陽溪河面身亡，使得動力飛行傘的飛行安全受到關注，宜蘭縣政府交通處表示，宜蘭縣境內並沒有合法的動力飛行傘場地，動力飛行傘的管理，中央權責單位是交通部民航局，相關申請及核准也必須經過民航局。而依據民航法，動力飛行傘除了必須在合法空域起降場飛行之外，還必需具備駕照、行照並參加協會規範，違規飛行被查獲依法可開罰6萬到30萬元。

據了解，該動力飛行傘是從羅東運動公園旁的壘球場起飛，在返航途中發生意外墜落歪仔歪橋附近的蘭陽溪河面。根據發現動力飛行傘墜落河面的民眾表示，最近每逢假日經常可看到飛行傘在附近起降，當時也曾質疑這樣的飛行是否合法？

對此，宜蘭縣政府交通處副處長張謙祥表示，宜蘭縣境內並沒有合法的動力飛行傘場地，如果要申請合法場地必須向民航局提出，雖然目前宜蘭沒有合法的動力飛行傘場地，但縣府會與民航局協調看是否有合適的區域可供申請。張謙祥同時表示，目前動力飛行傘場地申請比較會遇到的問題是，動力飛行傘的聲音比較大，過去有一些申請案是因為環保問題沒有通過，所以一些居民集中或環境敏感的地方比較不適合。

而依據民航法，動力飛行傘除了必須在合法空域起降場飛行外之外，還必需具備駕照、行照並參加協會規範，違規飛行被查獲依法可開罰6萬到30萬元，如果不慎發生意外，可能還涉及刑法公共危險罪的問題。

