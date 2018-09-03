LINE Pay一卡通上線 還不能嗶北捷

LINE Pay一卡通帳戶可儲值、生活繳費、用戶間轉帳與分攤付款，以及可用來搭乘大眾交通工具的乘車碼等新功能。不過，目前可使用的交通場域只有高雄捷運與北部部分公車路線，並未納入台北捷運。

去年12月底，LINE Pay宣布投資全台唯一電子票證兼營電子支付業務的一卡通，LINE Pay今天宣布，「LINE Pay一卡通帳戶」正式上線，此舉也讓LINE Pay成為全台唯一一個從第三方支付跨足電子支付與電子票證業務範圍的行動支付平台。

（中央社記者江明晏台北3日電）「LINE Pay一卡通帳戶」今天上線，可儲值、繳費、轉帳、搭高捷，但不能「嗶」台北捷運，一卡通董事長施勝耀表示，電子支付是新的模式，進交通場域是否能成為政策方向，還有待觀察。

一卡通票證公司董事長施勝耀表示，導入台北捷運牽涉兩件事，第一、台北捷運願不願意導入，因為可能會有設備修改等投資，和營運決策有關。

第二，中央部會鼓勵電子票證，有政策性輔助，電子支付就是雲端錢包，是新的模式，目前只有高雄捷運支援，電子支付進交通場域是否能成為政策方向、進一步拉高法規層次，影響北捷意願，還有待觀察，希望未來不只是北捷，也能納入淡海輕軌。

施勝耀進一步表示，LINE Pay 一卡通帳戶是一卡通與LINE Pay合作開發的第一個具體服務，雙方經過長時間的討論、設計、開發，克服許多技術困難，才有今天的成果。

此外，施勝耀強調，雖然LINE Pay 一卡通帳戶所有服務都合併在LINE Pay介面中，但一卡通屬於獨立系統，用戶資料不會與原本LINE Pay用戶互通。也就是說，用戶即便擁有LINE Pay帳戶，也要另外申請LINE Pay一卡通帳戶才能啟用，以確保雙方用戶個資安全。

為了讓14至20歲的用戶族群也能體驗行動支付，LINE Pay與一卡通團隊在符合法令的規範下，特別為14至20歲的用戶族群開發一套在手機上就可完成的線上註冊流程。

LINE Pay營運團隊負責人吳孟芝表示，LINE活躍用戶達1900萬戶，但LINE Pay僅有320萬戶，盼透過與一卡通合作，以及補足過去LINE Pay沒服務到青少年族群缺口，進一步拉近差距；青少年在手機申請流程中，必須填入法定監護人的「LINE Pay 一卡通帳戶」帳號，不過相關程序都能在手機上完成。

未來是否會推出「餘額寶」等產品，吳孟芝說明，電子支付執照仍然是一卡通持有，LINE Pay是一個入口，不是電子支付機構，在電子支付的應用上，也有討論，但有兩個前提是市場需求和合乎法規，目前還需要一點時間來計畫。（編輯：林沂鋒）1070903