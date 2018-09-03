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歐股盤中─受美加徵汽車關稅疑慮 歐股早盤歐洲汽車股

鉅亨網2018/09/03 18:20
鉅亨網 / NOWnews
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在貿易緊張局勢重燃和新興國家貨幣拋售的影響，今 (3 日) 日歐股主要指數漲跌互見，泛歐 STOXX 600 指數早盤小幅走低 0.1%，歐洲汽車股表現最差。

台北時間週一 (3 日) 下午 5 點 40 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.05%，暫報 382.46；德國 DAX 指數重跌 0.24%，暫報 12334.41；法國 CAC 40 指數微漲 0.01%，暫報 5407.23；英國 FTSE 指數大漲 0.88%，暫報 7497.57。

今 (3 日) 日歐股主要指數漲跌互見，泛歐 STOXX 600 指數早盤小幅走低 0.1%，多數產業交易所數據皆開盤走跌，在貿易緊張局勢影響下，歐洲汽車類股早盤開高走低表現最差，下跌約 0.6%。

上週歐盟主席容克警告，如果美國總統川普違背承諾加徵汽車關稅，歐盟將以牙還牙回應。保時捷 (POAHY)、福斯汽車 (Volkswagen) 和義大利輪胎業者倍耐力 (Pirelli) 三檔類股在週一 (3 日) 早盤交易價格均下跌超過 1%。

經濟數據方面，根據 HIS Markit 公布的最新數據顯示，對關稅和全球貿易的擔憂加重，歐元區 8 月綜合採購經理人指數 (PMI) 8 月成長放緩達 54.6，略低於 7 月的 55.1。新出口訂單達兩年來最弱，德國 8 月 PMI 指數回落至 55.9，上月為 56.9。

英國 PMI 達 25 個月的低點 52.8，市場樂觀情緒跌至 22 個月低點。然而，由於產出率和新訂單增長加速，希臘 PMI 達到三個月的高點 53.9。

政經消息，上週美加貿易談判依舊陷入僵局，最新一輪談判將於美東時間週三 (9 月 5 日) 繼續。美中貿易方面，外媒傳出川普上週四 (8 月 29 日) 公共意見徵詢期結束後，有可能在本週宣布對 2000 億美元的中國輸美商品加徵關稅。

上個月阿根廷披索和土耳其里拉遭大幅拋售崩跌後，本月市場參與者仍對不穩定的新興市場貨幣抱持謹慎態度。

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貿易談判有接觸沒進度 陸多...〈逐筆交易明年上路〉新制上...

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