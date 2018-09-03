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〈逐筆交易明年上路〉新制上線前 證交所先建置擬真平

鉅亨網2018/09/03 18:32
鉅亨網 / NOWnews
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為提升證券市場交易效率及資訊透明度，並與國際接軌，金管會今 (3) 日宣布，已與證交所、櫃買中心與證券商公會取得共識，決定推動逐筆交易制度，且為了給證券商及投資人有充分時間準備，新制將於 2020 年 3 月 23 日正式上線；在新制上線前，證交所將先建置擬真平台供投資人模擬下單。

金管會表示，依據證交所規劃，逐筆交易制度將在盤中時段 9:00-13:25 實施，開收盤時段仍維持集合競價。委託單種類新增「市價委託單」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等種類，可提供投資人更多選擇。

金管會進一步指出，為免因行情波動劇烈，使成交價超出投資人預期，金管會也規劃「瞬間價格穩定措施」，也就是，當個股模擬成交價超過前 5 分鐘加權平均價的 3.5% 時，將延緩逐筆撮合 2 分鐘，並於 2 分鐘後以集合競價撮合，之後再恢復為逐筆撮合。而行情揭示資訊方面，將提供「即時交易資訊」及「5 秒行情快照」。

另外，證交所也將建置擬真平台，讓投資人利用此平台實際模擬委託下單及觀看行情資訊等，並規劃對證券商及投資人舉辦獎勵措施，以吸引投資人參與模擬下單，提升擬真平台使用率。

金管會表示，由於證券市場推動逐筆交易制度屬於市場重大變革，所涉及的層面較廣，金管會已請證交所及櫃買中心審慎辦理系統建置及測試事宜，並與證券商公會共同加強辦理證券商從業人員及投資人宣導，以利該制度順利推動。

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