〈逐筆交易明年上路〉新制上線前 證交所先建置擬真平

為提升證券市場交易效率及資訊透明度，並與國際接軌，金管會今 (3) 日宣布，已與證交所、櫃買中心與證券商公會取得共識，決定推動逐筆交易制度，且為了給證券商及投資人有充分時間準備，新制將於 2020 年 3 月 23 日正式上線；在新制上線前，證交所將先建置擬真平台供投資人模擬下單。

金管會表示，依據證交所規劃，逐筆交易制度將在盤中時段 9:00-13:25 實施，開收盤時段仍維持集合競價。委託單種類新增「市價委託單」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等種類，可提供投資人更多選擇。