台股逐筆交易　金管會拍板2020年3月23日正式上線

目前台股交易為「集合競價」，也就是採每5秒撮合一次，但考量速度、效率及透明度，國際主要股市包含紐約、倫敦、東京、香港、新加坡、上海及深圳、南韓、泰國、馬來西亞等股市，盤中都已採逐筆交易撮合機制，即「隨到隨撮、立即成交」，一筆委託可在瞬間產生多個成交價量資訊，可更快形成價格，資訊透明度也提高。

為提升整體證券市場交易效率及資訊透明度，並與國際接軌，金管會今（3）日宣布，台股逐筆交易制度將自2020年3月23日正式上線，盤中時段上午9時至下午1時25分實施逐筆交易，開收盤時段仍維持集合競價。

也因此，金管會經邀集證交所、櫃買中心與證券商公會進行討論後，取得證券市場推動逐筆交易的共識，但為讓券商及投資人有充分時間準備，預計2020年3月23日正式上線，並研擬相配套措施，在委託單種類部分，新增新增「市價委託單」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等種類，可提供投資人更多選擇。

同時，金管會說，為免因行情波動劇烈，使成交價超出投資人預期，規畫瞬間價格穩定措施，若個股模擬成交價超過前5分鐘加權平均價的3.5%，將延緩逐筆撮合2分鐘，並於2分鐘後以集合競價撮合，之後再恢復為逐筆撮合。在行情揭示資訊則提供「即時交易資訊」及「5秒行情快照」(指每5秒提供行情)。

此外，證交所也將建置擬真平台，讓投資人利用該平台實際模擬委託下單及觀看行情資訊等，並規畫對證券商及投資人舉辦獎勵措施，以吸引投資人參與模擬下單，提升擬真平台使用率。

金管會表示，由於證券市場推動逐筆交易制度屬市場重大變革，所涉及的層面較廣，金管會已請證交所及櫃買中心審慎辦理系統建置及測試事宜，並與證券商公會共同加強辦理證券商從業人員及投資人宣導，方便該制度順利推動。