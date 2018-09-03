林右昌視察基隆嶼　最快9月底開放試營運

林右昌表示，過去每逢颱風過境，基隆嶼的碼頭堤根都會受到破壞，這次的修復工程，經過海洋大學水工模型的設計，把堤根部加寬一倍，基礎變得更加穩固，消波牆也加高、加厚，以抵禦強風大浪，保護碼頭的堤根部；同時並且在堤根部設置固定的消波防浪機制，堤嘴也加長，不僅作為觀景平台，也可以提高內港的靜穩度。

基隆嶼3年多年遭蘇力颱風損毀而封閉，經基隆市政府爭取中央經費的協助下，修復工程即將大功告成；基隆市長林右昌今（3）日前往視察後表示，規劃9月底開放登島觀光，初期免收資源保育及環境維護的費用，僅收娛樂漁船的船舶規費。

林右昌強調，目前基隆嶼的兩項工程進度分別超前18％及21％左右，市府會在安全無虞的狀況下，儘快完成工程，希望能夠儘早開放，但因為基隆嶼已經封閉多年，在正式開放之前，將會試營運一段時間，進行相關調整，只要工程完成、交旅處評估安全無虞，將朝9月底開放試營運的目標努力。

交通旅遊處長李綱指出，因受風災摧毀碼頭及島上設施，基隆嶼只能暫停登島進行修復，歷經3年、斥資7000多萬元整修候船與島上旅客服務設施，且為遊客及船隻泊靠打造更友善安全的觀光服務環境；整修包括損壞公廁整建、臨海及登頂步道修繕、環境清整等主要項目。

交通旅遊處說，位於基隆市東北方外海6公里處的基隆嶼，素有「台灣龍珠」的美譽，也一直扮演著基隆的屏障，周邊大小島礁皆為火山生成的島嶼，擁有豐富自然景觀與海洋資源，海拔189.3公尺的基隆島燈塔，也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，為特色景觀之一。

沿登頂步道登攻頂，除可360度俯看濱海環景外，步道兩側亦有豐富的原生種，春夏季野百合盛開，垂直岩壁佈滿百合花盛景，秋季時金花石蒜盛開；為維持基隆嶼登島觀光遊憩品質及環境資源保育，未來將比照龜山島的營運模式，採使用者付費原則，相關資訊將公告於交通旅遊處的網站。