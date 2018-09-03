元大逆轉獲空軍活動中心地上權　南山質疑並保留法律權利

這塊地上權案底價為36.7293億元，全案設定地上權存續期間70年，地租年息率4.5%，其中，隨申報地價調整之年息率為1%，用途限制不得作住宅使用，而包括南山、新光、全球及富邦等壽險業者都參與競標，最後由元大銀行逆轉以總價82.01億元、溢價率約123%得標，而每坪權利金約720萬元更創下新高。

元大銀行今（3）日以總買82.01億元逆轉，標下台北市仁愛路上「原空軍官兵活動中心」70年地上權案，讓一度對外宣布得標的南山人壽相當不滿，並表示現場開標程序不符投標須知公告規定，尚有相關疑慮，南山人壽保留法律權利，並研擬後續處理方式。

不過，這次開標可是上演了一場前所未見的逆轉秀。

據了解，在準備進行實質審標時，南山人壽因出價最高75.5988億元，高出底標1倍，大家都以為南山人壽，南山人壽也對外自行宣布得標。隨後元大銀行出面表示異議，強調在8月31日就從郵局寄出標單，還出示郵局證明，在確定元大銀行符合投標規定後，國產署派人赴郵局取標，最後並宣布由元大銀行以82.01億元得標。

國產署強調，雖然南山人壽現場有主張多項自身權益，但元大銀行符合投開標程序，在法定期間內完成標單投遞，就有參與開標的權利，加上當時並未進入審標程序，投標人提出異議後，隨即中止開標，這主要是郵局登錄作業疏失因此，因此主席依照規定宣布元大銀得標。

雖然國產署強調一切符合規定，但南山人壽晚間仍表示，現場開標程序不符投標須知公告的規定，尚有相關疑慮，南山人壽保留法律權利，並研擬後續處理方式。