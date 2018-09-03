六都房屋交易8月縮15% 房仲：買賣喬不攏H2續減

（中央社記者韋樞台北3日電）各縣市政府公布8月房屋買賣移轉棟數，六都合計1萬6631棟，月減15.4%。房仲表示，主要是市況讓利漸少，房價與買方期待有落差，若無交屋挹注，下半年交易量恐持續減少。

永慶房屋業管部經理謝志傑表示，8月六都交易量皆衰退，整體交易量比上月減少15.4%，其中台北市交易量月減27.8%最多，其次是新北市月減17.6%，衰退最少的是高雄市10.5%。

謝志傑分析，若以累計年增率觀察，六都首季有8%的成長幅度，上半年則收斂至5%，但截至前8月累計年增率已降為4.6%，交易量動能逐步下降，年初的交易動能恐被下半年給打平。整體市況讓利氣氛漸少，房價與買方期待的合理行情有落差，加上若無交屋潮挹注，下半年交易量恐有持續減少的風險。

台北市部分，8月交易量月減27.8%。謝志傑說，7月台北市交屋潮墊高比較基期，加上近期屋主心態轉向堅持，市況買賣雙方價格認知落差擴大，8月交易量縮較多的行政區包括中山區、大安區及萬華區，月減36%至44%；此外，僅士林區減少一成以內，買氣相對持穩。整體來看台北市量縮至4月以來新低。

全國不動產企研室主任張瀞勻指出，除了民俗月、暑假淡季因素干擾，雙北市在8月交易熱區皆大幅量縮，其中台北市常勝軍中山區月減44%、新北市板橋區則衰退43.2%，顯示民俗月登場後，新成屋交屋潮退去，移轉量回歸到正常市場交易。

東森房屋研究中心經理于靜芳表示，今年8月遇傳統民俗月，鬼月前已有一波交屋潮，加上中南部水災影響，反映六都8月移轉皆大幅衰退。

于靜芳指出，雖大致7、8月房仲帶看量不減，民眾看屋意願也不弱，但整體出價、交易多明顯縮手，而今年上半年剛性買盤持續回籠，新案、成屋主讓利，但經過半年甜蜜期，議價縮小，自住客多觀望價格修正，雙方形成拉鋸，也造成交易衰退，以雙北明顯衰退最嚴重。（編輯：蘇志宗）1070903