習近平攏絡非洲批保護主義 指自囚孤島沒前途

（中央社記者張淑伶上海3日電）在中美貿易戰的背景下，中國國家主席習近平今天對著眾多非洲國家領袖及代表說，中國將鼓勵擴大對非投資，並強調反對貿易保護主義，「把自己囚於自我封閉的孤島，沒有前途」。

根據央視直播，習近平下午在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表主旨演講，在不點名美國的情況下，再次闡釋中方的主張並暗批美國，強化中國是「國際秩序維護者、全球治理參與者」的形象，批評霸權主義。

習近平也將目前在國際上廣受批評質疑的「一帶一路」與建設非洲更密切結合，支持非洲國家更好利用亞洲基礎設施投資銀行、新開發銀行、絲路基金等資源。