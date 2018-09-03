習近平攏絡非洲批保護主義 指自囚孤島沒前途

（中央社記者張淑伶上海3日電）在中美貿易戰的背景下，中國國家主席習近平今天對著眾多非洲國家領袖及代表說，中國將鼓勵擴大對非投資，並強調反對貿易保護主義，「把自己囚於自我封閉的孤島，沒有前途」。
根據央視直播，習近平下午在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表主旨演講，在不點名美國的情況下，再次闡釋中方的主張並暗批美國，強化中國是「國際秩序維護者、全球治理參與者」的形象，批評霸權主義。
習近平也將目前在國際上廣受批評質疑的「一帶一路」與建設非洲更密切結合，支持非洲國家更好利用亞洲基礎設施投資銀行、新開發銀行、絲路基金等資源。
他說，當今世界正經歷「百年未有的大變局」，全球治理體系和國際秩序變革加速推進，新興市場國家快速崛起，「國際力量對比更趨平衡」，但也面對霸權主義、強權政治的挑戰，保護主義、單邊主義不斷抬頭。
他說，堅信和平與發展是時代命題，中國願和國際夥伴共建一帶一路，將積極參與全球治理，支持發展中國家在國際事務中的代表性和發言權。
在中非交流的具體措施上，習近平提出，未來3年將重點實施8大行動。其中包括：在中國設立中國—非洲經貿博覽會，鼓勵中國企業擴大對非投資，在非洲新建和升級一批經貿合作區。
此外，中國將擴大進口非洲商品特別是非資源類產品，支持非洲國家參加中國國際進口博覽會，免除非洲最不發達國家參展費用；為非洲實施50個貿易暢通項目、50個綠色發展和生態環保援助項目；讓孔子學院更多走入非洲的教育機構等。（編輯：周慧盈）1070903