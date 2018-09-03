國軍彰化忠靈塔秋祭典禮　悼念烈士表達敬意

為緬懷先賢先烈為國犧牲奉獻的精神，彰化縣各界秋祭國殤祭典於3日上午在彰化忠烈祠、國軍忠靈塔及軍人忠靈祠等處舉行，分別由副縣長陳善報、第五作戰區指揮官莫幼銘中將擔任主祭，憲兵儀隊官兵、國軍、以及國軍忠烈遺族、先民遺族、各機關團體、學校及各界代表等百餘人陪祭、與祭，共同祭拜入祀忠烈祠的先烈及國軍陣亡將士靈位，陳善報與祭人員並在忠靈祠生命紀念園區同舟共濟慰靈碑獻上鮮花，表達對先賢先烈的感恩與懷念。



▲國軍彰化忠靈塔實施秋祭典禮，國軍第5作戰區指揮官莫中將及遺族代表等與祭，向國軍英勇忠烈將士靈位表達崇高敬意，場面莊嚴肅穆。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

國軍彰化忠靈塔實施秋祭典禮，由國軍第5作戰區指揮官莫中將主持，管理單位中區後備指揮部指揮官江弘達少將、彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校，以及地方軍、政首長與官兵、遺族代表等與祭，向國軍英勇忠烈將士靈位表達崇高敬意，場面莊嚴肅穆。



▲國軍彰化忠靈塔實施秋祭典禮，國軍第5作戰區指揮官莫中將及遺族代表等與祭，向國軍英勇忠烈將士靈位表達崇高敬意，場面莊嚴肅穆。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

陳善報表示，為了緬懷先烈的豐功偉績與犧牲精神，感念他們的英勇事蹟，舉行彰化縣各界秋祭國殤祭典，追思先賢先烈，也藉此讓後世子孫知道因先賢先烈的犧牲，才能讓台灣現在能夠安和樂利，帶給我們更好的生活。



▲彰化縣各界秋祭國殤祭典由副縣長陳善報等人祭拜入祀忠烈祠的先烈及國軍陣亡將士靈位，表達對先賢先烈的感恩與懷念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

為向先賢先烈、國軍陣亡將士、因公殞命烈士表達最崇高的敬意與哀思，陳善報率領各機關、學校、團體代表等陪祭人員，藉由向國軍陣亡將士及烈士靈位上香、獻花、獻果等儀式，齊同追思緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵、國軍及烈士英靈，感念其對社會、國家的貢獻，祭典中並恭讀祭文及行三鞠躬禮，場面莊嚴隆重且意義深遠，對整體社會風氣及祭典文化具有潛移默化的作用。



▲彰化縣各界秋祭國殤祭典由副縣長陳善報等人祭拜入祀忠烈祠的先烈及國軍陣亡將士靈位，表達對先賢先烈的感恩與懷念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

彰化縣後備指揮部指揮官陳上校表示，秋祭訂於軍人節當天，是緬懷為國家犧牲的烈士、同時關懷遺族，更深一層的意義在於飲水思源、長存感恩之心，感念軍人為國家犧牲奉獻，才奠定現今安和繁榮的生活，也感謝所有烈士遺族的參與。



▲彰化縣各界秋祭國殤祭典由副縣長陳善報等人祭拜入祀忠烈祠的先烈及國軍陣亡將士靈位，表達對先賢先烈的感恩與懷念。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)