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政治

蔡英文「閉口不唱」國歌　他怒轟：當什麼中華民國總統？

編輯中心／綜合報導2018/09/03 19:07
▲九月三日軍人節，蔡英文總統秋祭忠烈殉職者。（圖／總統府提供 , 2018.09.03 )
▲九月三日軍人節，蔡英文總統秋祭忠烈殉職者。（圖／總統府提供 , 2018.09.03 )

今（3）日適逢軍人節，總統蔡英文上午 10 點前往台北忠烈祠擔綱秋祭主祭，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全皆出席，向烈士致敬。不過，進行唱國歌的程序時，除了國安會秘書長李大維有開口外，蔡英文等人都未唱國歌。對此，國民黨發言人洪孟楷怒轟，蔡英文身為三軍統帥卻不願唱國歌，「還當什麼中華民國總統？」 

蔡英文在副總統陳建仁等人的陪同下，前往忠烈祠主持秋祭大典，相關儀節約進行 10 分鐘左右，全程蔡英文神情嚴肅、閉口不語，禮成後，向烈士遺族代表慰問致意，隨即離開現場。不過，在祭典程序中的國歌部分，除了李大維外，蔡英文、陳菊、賴清德等人皆未開口唱國歌。


▲九月三日軍人節，蔡英文總統秋祭忠烈殉職者。（圖／總統府提供 , 2018.09.03 )

對此，洪孟楷稍早在臉書發文痛批，過去包括 2015 選前國慶日、2016 就職、2017 元旦等，都開口大唱國歌的蔡英文，至少展現愛國之心，也是對我國旗、國歌的重視，如今卻在此時選擇閉口，「連技術性規避都省略，還當什麼中華民國總統？享有中華民國全體國民納稅錢伺候？」認為身為總統的蔡英文更應該以身作則。

洪孟楷也質疑「是否隨民調高低選擇開口閉口，而如果因為年底選舉就越往獨派靠攏，恐怕只會把自己的執政路越走萎縮，絕對不得民心」，並強調，無論黨派立場為何，面對國旗國歌時都不能尊重，那別人又怎麼會在乎重視你呢？怒轟「不敢捍衛這點的人，實在沒資格擔任最高領導職務」。

貼文一出，網友紛紛留言「難以啟口唱『國歌』等同難以認同忠烈祠靈位烈士們對國家的奉獻，請別再踏進忠烈祠一步糟蹋烈士們的英魂」、「不想去就别勉強，堂堂一國元首連國歌都不唱，何必呢？」「不唱國歌，等於不承認國家，不承認國家，還想紀念為國捐軀的國殤幹嘛？」引發熱議。


▲洪孟楷全文。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）

關鍵字蔡英文洪孟楷國歌軍人節秋祭大典忠烈祠
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