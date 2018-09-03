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中央社

梅克爾籲接納難民屆滿3年 歐洲各地出現巨變

中央社2018/09/03 18:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國總理梅克爾（Angela Merkel）2015年9月4日做出震驚各界宣布，表示德國會繼續接納數以十萬計的尋求庇護者，其中許多是逃離敘利亞或伊拉克戰火的難民。

此舉為梅克爾贏得美名。不過如今3年過去，德東城市肯尼茨（Chemnitz）出現極右派示威者想盡辦法揪出外國人的場景，震撼全球。

自難民危機爆發以來，歐洲各地都出現巨變。

英國現在距離脫離歐洲聯盟（EU）僅剩數月，義大利和奧地利的極右派都加入執政陣營，右翼極端團體德國另類選擇黨（AfD）則成為德國國會的最大反對黨。

前述歐洲政壇的種種丕變若有共同起源，那必定是難民危機。英國的脫歐支持者和歐洲各地的極右派勢力都抓住此議題，作為其運動訴求的公敵。

梅克爾對其他歐洲領袖高呼「我們能辦到」，但她後來卻同意加強設限，以抑制新湧入的難民人數；現在全歐盟也正設法阻止難民入境。

因此，難民湧入歐洲的速度大幅趨緩。

德國2016年共接獲74萬5545起庇護申請，不過今年上半年登記的申請案僅9萬3316起。

促使移民融入當地社會的努力也出現部分進展。

德國聯邦就業局（Federal Employment Agency）旗下智庫就業研究機構（IAB）今年5月公布的資料顯示，自2015年起，抵達德國的尋求庇護者中，每4人就有1人找到工作。

儘管如此，卡內基國際和平研究院歐洲中心（Carnegie Europe）訪問學者李納（Stefan Lehne）認為，對歐盟而言，「移民仍是最大挑戰」。

李納表示：「新抵達的人數減少，（反移民的）歇斯底里情緒卻高漲，因為民粹運動和越來越多的主流政治人物，都把他們的事業發展模式建立在反移民情緒上。」

部分分析家警告，歐洲的難民危機不但還未落幕，甚至可能造成歐盟瓦解。

任教於美國哈佛大學（Harvard University）的英國歷史學者佛格森（Niall Ferguson），對歐洲當前局勢提出悲觀解讀。他寫道：「歐洲的難民危機非但不會促成融合，反而會導致分裂。」

佛格森預測：「我越來越相信，未來的史學家將認為，難民議題是歐盟的致命溶劑。」

「在他們的記述中，脫歐顯然將只是（難民）危機的初期症狀。」

李納指出，歐盟成員對難民大量湧入所採取的反應措施，和面對金融危機時截然不同；在後者爆發期間，歐盟各國為了挽救歐元，犧牲對銀行體系的掌控權。

李納表示，「對最近這波難民危機的因應方式，就剛好相反」，歐盟各國轉而訴諸國內措施。

他說：「這個重新由國家接管的邏輯，加上歐洲許多國家的仇外和身分認同政治意識高漲，已成為發展健全集體工具來因應移民挑戰的障礙。」

難民危機也凸顯西歐各國和前共產國家之間存在一條重大斷層線。以匈牙利總理奧班（Viktor Orban）為首的東歐，斷然拒絕接納難民。

保加利亞政治學者克瑞史蒂夫（Ivan Krastev）接受德國「世界報」（Die Welt）訪問時表示：「10年前，歐洲的最大問題是西歐因為擔心就業機會流失，不樂見歐盟東擴。」

「如今，東歐人覺得自己才是最大輸家。」（譯者：陳宜君/核稿：劉學源）1070903

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