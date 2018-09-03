NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈安坑1號道路隧道　今貫通軍人節穿軍服　企業敬軍享優惠超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
地方

高市運動發展局揭牌　陳其邁：爭取成立職棒第五隊

記者蔡佳宏／高雄報導2018/09/03 19:16
▲陳其邁表示，未來他擔任市長，將會在兩年內催生成立職棒第五隊。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.09.03）
▲陳其邁表示，未來他擔任市長，將會在兩年內催生成立職棒第五隊。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.09.03）

高雄市長候選人、立委陳其邁今(3)日出席高雄市政府運動發展局揭牌儀式。陳其邁提及甫結束的亞運，感謝所有教練及選手替台灣爭取榮耀，以及市府推動體育的用心。陳其邁表示，他會爭取在高雄成立職棒、SBL球隊；成立10座國民運動中心；增加專任教練員額，改善選手生活，並爭取2030年亞洲運動會主辦權。

陳其邁表示，運動發展局的成立是令人振奮的消息，市政府這幾年也積極推展高雄市的運動賽事，市府的體育預算也從4億增加將近3倍到11億，顯示高雄市政府對體育的重視。


▲陳其邁強調，今年亞運台灣的表現亮眼，將替高雄爭取2030年亞運主辦權。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.09.03）

陳其邁表示，未來他擔任市長，將會在兩年內催生成立職棒第五隊，以及三年內安排SBL籃球球團落腳高雄；並以公有設施，結合民間資源，推動成立10座國民運動中心，提供市民運動空間，增加高雄市運動人口。他也會努力照顧運動選手的生活，增加專任運動教練的職缺，協助選手出賽。

陳其邁強調，今年亞運台灣的表現亮眼，感謝選手們的努力。他將會和市民一起努力，和中央合作，如爭取2009年世界運動會一樣，替高雄爭取2030年亞運主辦權。高雄擁有全台灣最大的世運主場館，稍加擴充即可符合亞運標準。此外，高雄也有35座、全國最多的運動場館，品質優良，符合國際賽事標準，高雄有舉辦國際賽事的最佳條件。
 

關鍵字運動發展局亞運sbl職棒陳其邁
動力飛行傘違規飛行　恐挨罰豪雨成災　謝龍介率先捐款賑災

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan