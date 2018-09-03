高市運動發展局揭牌　陳其邁：爭取成立職棒第五隊

高雄市長候選人、立委陳其邁今(3)日出席高雄市政府運動發展局揭牌儀式。陳其邁提及甫結束的亞運，感謝所有教練及選手替台灣爭取榮耀，以及市府推動體育的用心。陳其邁表示，他會爭取在高雄成立職棒、SBL球隊；成立10座國民運動中心；增加專任教練員額，改善選手生活，並爭取2030年亞洲運動會主辦權。
陳其邁表示，運動發展局的成立是令人振奮的消息，市政府這幾年也積極推展高雄市的運動賽事，市府的體育預算也從4億增加將近3倍到11億，顯示高雄市政府對體育的重視。
▲陳其邁強調，今年亞運台灣的表現亮眼，將替高雄爭取2030年亞運主辦權。（圖／記者蔡佳宏翻攝,2018.09.03）
陳其邁表示，未來他擔任市長，將會在兩年內催生成立職棒第五隊，以及三年內安排SBL籃球球團落腳高雄；並以公有設施，結合民間資源，推動成立10座國民運動中心，提供市民運動空間，增加高雄市運動人口。他也會努力照顧運動選手的生活，增加專任運動教練的職缺，協助選手出賽。
陳其邁強調，今年亞運台灣的表現亮眼，感謝選手們的努力。他將會和市民一起努力，和中央合作，如爭取2009年世界運動會一樣，替高雄爭取2030年亞運主辦權。高雄擁有全台灣最大的世運主場館，稍加擴充即可符合亞運標準。此外，高雄也有35座、全國最多的運動場館，品質優良，符合國際賽事標準，高雄有舉辦國際賽事的最佳條件。