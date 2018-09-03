影／彰化榮家「涼夏音樂季．義剪關懷」活動　向老兵致敬

九三軍人節，向永不凋零的老兵們致敬！台中市弘光科技大學美髮造型設計系學生義剪，及COCO樂團位肯定及感念榮民、榮眷對國家的貢獻，在國軍退除役官兵輔導委員會彰化縣榮民服務處號召下，至彰化榮譽國民之家辦理「涼夏音樂季．義剪關懷」活動，讓住在榮家的老兵及住民紛紛變身成時尚爺爺，歡度清爽溫馨軍人節。

高溫悶熱的天候，許多行動不便長輩也需要清爽舒適的照護，彰化榮民服務處連結青年志工與動員榮欣志工隊共同關懷長者，邀請台中市弘光科技大學美髮造型設計系學生學以致用，為彰化榮家住民提供義剪服務，幫長輩們修剪鬢髮、清涼一夏。



▲弘光科技大學美髮造型設計系學生至彰化榮家為榮民榮眷提供義剪服務，COCO樂團與彰化榮服處榮欣志工隊公益表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

彰化榮家的住民們滿心期待一早即至會場等候，而學生們也表現出專業親和的態度，為每位打造專屬的髮型，讓剪完髮的爺爺奶奶十分滿意、樂開懷，而學生們也在此次活動學習如何與長者互動、關懷長輩，體驗為善最樂的成就感。



▲弘光科技大學美髮造型設計系學生至彰化榮家為榮民榮眷提供義剪服務，COCO樂團與彰化榮服處榮欣志工隊公益表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

適逢九三軍人節，COCO樂團至彰化榮家公益演出，有薩克斯風演奏、歌舞秀，場面熱鬧滾滾，讓住民們感受節慶的溫暖與祝福。COCO樂團說，在彰化榮家的榮民都是從大陸不同地區來台灣定居，為這塊土地付出青春與血汗，而且大都參加過抗戰，為了彰顯這些老兵的付出，在榮服處的號召下，響應了向永不凋零的老兵們致敬的活動。



▲弘光科技大學美髮造型設計系學生至彰化榮家為榮民榮眷提供義剪服務，COCO樂團與彰化榮服處榮欣志工隊公益表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

彰化榮家史浩誠主任致詞感謝彰化榮服處，敬邀學校及樂團至榮家辦理活動，亦連結企業廠商捐贈物資回饋社會，提供長者所需健康養生食品、清潔沐浴用品…等物資，讓長輩們感受到社會的溫暖與關懷，也度過一個難忘的軍人節。