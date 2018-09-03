〈車市〉8月淡季逢壓 二大進口車商銷售逆勢飆增

8 月車市銷售成績出爐，單月新車掛牌又出現與以往明顯不同的銷售排名，除了和泰車 (2207-TW) 代理的 TOYOTA(含 LEXUS)、中華 (2204-TW)MITSUBISHI 持續分居前 2，第 3 名改由日系車 MAZDA 拿下，第 4 則是進口豪華車品牌台灣賓士；若與去年同期相比，8 月淡市僅 MAZDA 和排名第 7 的福斯較去年同期成長，均是靠 SUV 熱銷，進入下半年旺季後，成長力仍不容小覷。

8 月 MAZDA 成為淡季銷售黑馬，掛牌數達 1866 台，月減 30.1%，但年增 19.1%，市占率達 7.2%，觀察熱銷的主要功臣是 SUV 車款 CX-5 高達 766 台，年增幅高達 67.6%，而 CX-3 銷售 251 台，年增幅更高達 75.5%，合計兩款車占品牌總銷量近 55%。