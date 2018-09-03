影／謝龍介率先捐款賑災　南市府加發豪雨慰問金

國民黨台南市黨部主委謝龍介率先捐出新台幣5萬元賑災，謝龍介表示，市政府在質詢後總算面對回應，捐款只是聊表心意，災民的苦，沒有淹過水的人無法感同身受。

謝龍介說，既然代理市長李市長及市府同仁願意發起賑災活動，我也說到做到，雖然捐的錢不多，但希望社會各界，人溺己溺、人飢己飢，此時此刻，台南市需要大家相互幫忙。李孟諺則表示，我個人會在適當的時間捐款，也會鼓勵市府同仁發起一日捐款。

0823豪大雨，造成南部地區重大災情，為加速重建，行政院長賴清德在上周公開呼籲善心團體及個人捐款協助，讓飽受水患的城市盡速復原。

多家企業及基金會等愛心單位，主動表達捐贈災區意願，加上莫拉克風災結餘款，總計約有一億元可以投入挹注災區。甚至台南溪北地區，此次也是重災區，卻有不少善心團體及個人，連日來都致電表達捐贈意願。

南市府表示，考量淹水20公分以上，雖然災損不及50公分嚴重，但也對生活造成不便，因此決議發給淹水20公分以上、不及50公分住家，每戶5千元慰助金，另外，淹水超過100公分以上的住家，每戶的補助金額由現有的5000元，調高為15000元；依照這樣的補助標準，水淹20公分以上，未達50公分者，可核發5000元慰助金，水淹50公分以上、100公分以下，可核發中央及地方補助及慰助金共計25000元；水淹超過100公分者，則可獲得35000元補助及慰助金。

南市府指出，面臨天災，政府一定會與民眾共同承擔，在法令允許的範圍，從優、從速、從寬予以補助，也感謝善心團體挹注，讓更多受影響的民眾得到撫慰，市府會盡快完成請領作業，將相關款項，發送到受災民眾手上。