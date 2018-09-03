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影／彰化後備部官兵參與「企業敬軍日」　帶動經濟提升

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/03 20:14
▲彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校率休假官兵參與「企業敬軍日」活動，獲得不少民眾及商家祝賀軍人節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)
▲彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校率休假官兵參與「企業敬軍日」活動，獲得不少民眾及商家祝賀軍人節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

為慶祝九三軍人節，國防部福利事業管理處及軍人之友社共同辦理107年「企業敬軍日」優惠活動，彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校及副旅長陳倫規上校，今（3）日與所屬同仁一同前往萊爾富超商、摩斯漢堡及肯德基等門市參與「企業敬軍日」優惠活動，獲得不少民眾及商家祝賀軍人節快樂，指揮官陳上校說，企業敬軍活動除慰勉官兵辛勞外，亦希望能讓官兵體會到社會民眾對軍人的重視，進而提升渠等榮譽感。


▲彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校率休假官兵參與「企業敬軍日」活動，獲得不少民眾及商家祝賀軍人節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

為慶祝九三軍人節，國防部福利事業管理處及軍人之友社共同辦理107年「企業敬軍日」優惠活動，包含各大食、衣、住、行及育樂等知名連鎖商店共計1萬4仟餘家，彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校，為使單位同仁體驗敬軍優惠，3日帶領執勤完畢準備休假之官兵，著上勤務服裝前往彰化市萊爾富超商及肯德基門市實施消費享受，除了感受獨享優惠外，軍服裝扮進入店家形同巨星一般，民眾均頻頻問好。


▲彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校率休假官兵參與「企業敬軍日」活動，獲得不少民眾及商家祝賀軍人節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

指揮官陳上校表示，感謝國防部及軍人之友社，為提升軍人福利及待遇不斷向企業喊話，今年參與敬軍優惠的店家比去年更增加不少，雖然向官兵宣導活動可以出示軍人身份證即可享受，但身為現役軍人，著上軍服出來消費，除讓官兵體會到社會民眾對軍人的重視，也能增加官兵對國軍信心。


▲彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校率休假官兵參與「企業敬軍日」活動，獲得不少民眾及商家祝賀軍人節快樂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

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九三軍人節　藍營辦升旗向國軍致敬安坑1號道路隧道　今貫通

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