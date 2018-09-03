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中央社

華新科8月營收 再創歷史單月新高

中央社2018/09/03 19:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）被動元件廠華新科自結8月合併營收新台幣61.55億元，再創歷年單月新高。華新科日前指出，被動元件供應吃緊將成常態，聚焦日本客戶滲透率。

華新科自結8月合併營收61.55億元，較7月55.07億元成長11.8%，比去年同期19.7億元大增212.37%。華新科8月營收再創歷年單月新高。

累計今年前8月華新科自結合併營收296.97億元，較去年同期136.04億元大增118.29%。

華新科指出，傳統旺季下游應用整體需求成長，加上陸續擴產產能，帶動8月和前8月營收衝高。

展望被動元件應用市況，華新科日前指出，聯網車用級被動元件供應將持續吃緊，5G和周邊應用需求將明顯成長，全球被動元件供給持續受限設備交期、原材料以及有限的產業人才，在積層陶瓷電容（MLCC）產品尤其明顯。

華新科表示，被動元件供應將長期吃緊，未來成為常態。市場需求可能受到短期區域經濟的影響有些波動。

展望短中期經營布局，華新科表示，擴大產能並重新布署各廠產能，滿足市場需求，並減少潛在區域影響。此外繼續深耕MLCC產品，彌補巿場結構性瓶頸。

在產品組合部分，華新科持續提升車用MLCC、車用晶片電阻、5G天線和射頻RF元件解決方案，拓展供應電感器和射頻解決方案。

在客戶部分，華新科積極聚焦日本重點客戶的滲透率。（編輯：蘇志宗）1070903

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