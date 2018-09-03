章魚哥的剋星　十三行展出千年漁獵法寶

章魚被譽為最聰明的無脊椎動物，遇上陶壺卻束手就擒，新北市立十三行博物館現正展出「Hi!海－東亞海島文化特展」，捕捉章魚的《蛸壺》形式多樣且超過千年歷史，已成為特展最吸精的展品之一，歡迎民眾到館一窺究竟。

十三行博物館長陳春蘭表示，「Hi！海—東亞海島文化特展」集結國內外八大博物館，共同展出超過200件漁獵、貝器、船舶、貿易及藝術等精品，自今年6月底推出，已超過5萬人次參觀；其中日本兵庫地區的《蛸壺》是吸睛焦點，素燒的陶壺沒有蓋子和任何機關，卻能讓章魚一進入就無法逃脫，充分展現古人的生活智慧。