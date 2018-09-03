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章魚哥的剋星　十三行展出千年漁獵法寶

記者陳志仁／新北報導2018/09/03 19:35
▲「Hi！海—東亞海島文化特展」首度展出超過千年歷史捕捉章魚的《蛸壺》。（圖／十三行博物館提供）
▲「Hi！海—東亞海島文化特展」首度展出超過千年歷史捕捉章魚的《蛸壺》。（圖／十三行博物館提供）

章魚被譽為最聰明的無脊椎動物，遇上陶壺卻束手就擒，新北市立十三行博物館現正展出「Hi!海－東亞海島文化特展」，捕捉章魚的《蛸壺》形式多樣且超過千年歷史，已成為特展最吸精的展品之一，歡迎民眾到館一窺究竟。

十三行博物館長陳春蘭表示，「Hi！海—東亞海島文化特展」集結國內外八大博物館，共同展出超過200件漁獵、貝器、船舶、貿易及藝術等精品，自今年6月底推出，已超過5萬人次參觀；其中日本兵庫地區的《蛸壺》是吸睛焦點，素燒的陶壺沒有蓋子和任何機關，卻能讓章魚一進入就無法逃脫，充分展現古人的生活智慧。

十三行博物館說，約2500年前的日本彌生時代開始，瀨戶內海出現補捉章魚的專用漁具－「蛸壺」，居民利用章魚天生喜愛藏身洞穴的習性，將螃蟹、貝類作餌放入壺內，靜置於海中待章魚自動進入，漁民拉起蛸壺時章魚受到驚嚇，反而往蛸壺內躲，即可活捉；因一壺僅能捕捉一隻，確認每個壺內有無捕獲，及拖拉陶壺的程序繁複，目前日本僅有少數的漁村為生態保育遵循古法。

十三行博物館指出，「Hi！海—東亞海島文化特展」，是台灣首檔、規模最大的海島文化主題特展，讓民眾免出國即可欣賞臺日精采文物，展期至12月9日止，歡迎民眾踴躍參觀；更多展覽的資訊，請至十三行博物館的官網或粉絲專頁查詢。

關鍵字章魚蛸壺日本兵庫地區十三行博物館瀨戶內海
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