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〈半導體展將登場〉日月光吳田玉：半導體業需重新思考

鉅亨網2018/09/03 19:17
鉅亨網 / NOWnews
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IC 封測大廠日月光 (3711-TW) 總經理吳田玉今 (3) 日出席「2018 國際半導體展」展前記者會時表示，今年為 IC 發明 60 週年，站在承先啟後的新制高點上，半導體業必須就生意取捨、合作、創新與經濟效應等四大重點重新思考。

生意取捨部分，吳田玉指出，對半導體產業未來 20 至 30 年、甚至 60 年的商機無限看法並未改變，不過，未來生意必須考慮取捨，過去 60 年對半導體生意的價值沒有話語權，而現在台灣在全球半導體產業市佔率達 22%，應爭取未來生意價值分配的話語權，思考如何串聯與分配生意價值。

吳田玉強調，應從矛盾與瓶頸處著手，全世界最大的矛盾與瓶頸處，就是擁有最大機會的地方，他認為，永遠必須面對矛盾與瓶頸，這是工程師與做科技的人，永遠不變的金科玉律。

在合作部分，吳田玉表示，過去 60 年台灣半導體業做的是代工生意，眼中只有客人、沒有合作夥伴，未來 60 年則是必須在合作中有所取捨，他並認為，合作的定義已與過去所知完全不同，呼籲政府應協助業界與全球競爭對手經營合作關係。

創新方面，吳田玉指出，過去的創新是摩爾定律，許多人認為摩爾定律速度趨緩，但其實摩爾定律從未改變，是業界降低成本的本事不夠，使執行面減慢，導致摩爾定律時間拉長，如何讓執行面變快，半導體封裝測試在其中扮演異質軟硬整合設計角色，可輔助摩爾定律瓶頸面的遲緩，將執行面持續推進。

經濟效益部分，吳田玉認為，過去台灣業者最會降低成本，但未來 60 年制高點不同，必須改變經濟效益的觀念，應用人工智慧與工業 4.0 等製程系統變得非常重要，競爭者不同、制高點不同，產業必須在心態上有基本面的更正，他並以美中貿易戰為例指出，過去習慣的談判底線已被打破，未來產業需要新的創新、新的思維與新的競合關係。

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