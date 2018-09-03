影／綠金收益有成　2018縣市教育力評比 彰化大躍進

▲2018縣市教育力評比調查結果出爐，彰化大躍進獲縣市組(非六都)第1名，彰化縣政府用「綠金」翻轉彰化縣的教育。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

教育是一種投資！某雜誌針對「全國各縣市教育力」進行大調查，從公平和多元創新、教學、閱讀與政策領導力等四大面向、共46個指標進行評比；教育處長鄧進權3日說，彰化縣在綠金收益挹注下整體排名大躍進，勇奪六都以外縣市組第1名，「綠金」翻轉彰化縣的教育建設，也掃除吊車尾陰霾。

雜誌每2年進行一次的「全國各縣市教育力調查」，9月調查結果出爐，針對全台22個縣市政府、校長、教師及家長代表進行調查。彰化縣縣長魏明谷就任以來，重視各項教育建設，擘劃教育BIG願景，尤其是將綠金收益挹注於教育建設，獲得亮眼成果，整體排名，彰化大躍進獲縣市組(非六都)第1名。



▲2018縣市教育力評比調查結果出爐，彰化大躍進獲縣市組(非六都)第1名，彰化縣政府用「綠金」翻轉彰化縣的教育。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

鄧進權指出，由2016年的11名躍進為全國第5名，是給予彰化縣團隊致力於推動教育的最大肯定。雖然這次的評比，彰化縣拿到不錯的成績，縣府團隊也沒因此自滿驕傲，所有的評比都是縣政參考之用，縣府團隊也會更努力。



▲2018縣市教育力評比調查結果出爐，彰化大躍進獲縣市組(非六都)第1名，彰化縣政府用「綠金」翻轉彰化縣的教育。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

鄧進權表示，在教育力四大面向評比方面，彰化縣都有良好展現，其中政策領導力方面，縣府以教育為優先，將校園種電收入100%回饋學校，讓校務發展基金每年可獲得可觀收入，彈性運用在充實教學設備、改善教學環境與辦理學生特色社團，豐富教學活動，是讓整體教育品質提昇，獲得各界肯定的主因。



▲2018縣市教育力評比調查結果出爐，彰化大躍進獲縣市組(非六都)第1名，彰化縣政府用「綠金」翻轉彰化縣的教育。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

在閱讀力方面，更推動閱讀教育計畫，勇奪全國推動閱讀績優學校共十二座獎項，成績為全國第二；在教學力方面，更以「共築教育BIG願景」，著重「基礎扎根(Basic)、創新卓越(Innovation)、綠能永續(Green)」；首度名列六都外第一名，鄧進權處長強調，將持續著力於優化教育現場，縮小教育落差，共築教育大縣的新願景。