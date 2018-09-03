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娛樂

紅毯最美孕婦　李寶英深V亮相「凸肚不見了」

記者陳雅蘭／綜合報導2018/09/03 19:25
▲李寶英穿深V禮服走星光，好身材看不出已懷孕。（圖／翻攝首爾國際電視節臉書 , 2018.9.3）
▲李寶英穿深V禮服走星光，好身材看不出已懷孕。（圖／翻攝首爾國際電視節臉書 , 2018.9.3）

南韓第13屆《首爾國際電視節》（Seoul International Drama Awards）今（3）日於汝矣島舉行，朴敘俊、李寶英、黃燦盛、劉以豪，以及主持人少女時代成員秀英、全炫茂皆出席，藝人們不畏豪雨，仍盛裝出席並走完星光大道。

韓國今天氣惡劣，典禮開始後立刻下起豪雨，但不少藝人不畏風雨出席，而上月中才宣布懷上第二胎的李寶英，憑著《Mother》入圍「2018首爾國際電視節」迷你劇部門，也盛裝出席，梳著大波浪捲髮，一身深藍色深V禮服走星光，身材曲線完全看不出已懷孕，堪稱最美孕婦。


▲李寶英宣布懷孕後首露面。（圖／翻攝首爾國際電視節臉書 , 2018.9.3）

憑著《金秘書為何那樣》人氣攀升的朴敘俊則壓軸登場，一現身立刻引起響亮尖叫聲，而他去年出演的《三流人生》也入圍此屆最佳喜劇電視劇部門及最佳編劇。而《雲畫的月光》鄭惠成、日劇《孤獨的美食家》松重豐、《死亡筆記：照亮新世紀》藤井美菜與台灣藝人劉以豪皆出席頒獎典禮，主持人則由少女時代成員秀英、全炫茂擔任。


▲朴敘俊壓軸登場。（圖／翻攝首爾國際電視節臉書 , 2018.9.3）


▲劉以豪出席第13屆《首爾國際電視節》。（圖／翻攝首爾國際電視節臉書 , 2018.9.3）

關鍵字首爾國際電視節李寶英劉以豪少女時代秀英
古代《屍速》來襲　他回到過去被咬《新說唱》熱狗發威　功夫胖落馬

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