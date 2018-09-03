《新說唱》熱狗一句話發威　劉柏辛進六強、功夫胖落馬

大陸說唱歌手Lexie劉柏辛在最新一集嘻哈競賽節目《中國新說唱》成功晉級六強，該集張震嶽與MC HotDog、吳亦凡、潘瑋柏以及鄧紫棋三戰隊分別以青春、親情及成長蛻變應戰，張震嶽與MC HotDog帶領隊員嗨唱夯曲〈FLY OUT〉，加上自創嘻哈新詞以及MC HotDog關鍵宣告，成功贏得最多票，讓劉柏辛順利保送進六強。遺憾的是，賽前被看好的功夫胖意外落馬，讓粉絲相當惋惜。

MC HotDog與張震嶽、隊員表演完，朝台下大喊，「如果你真的喜歡嘻哈，你喜歡說唱，你是真的饒舌歌手，你知道應該要投給誰？」話才剛說完，台下一陣尖叫，兩隊製作人導師聞言臉色都變了。吳亦凡的嘻哈功力常被黑粉質疑，他在最新一集《新說唱》的亮眼表現，讓許多人非常意外，他與隊員在〈家人〉一曲，吐露一路走來面對家人的愧疚跟徬徨，並感謝家人永遠的支持，雖然歌曲感人，但取得票數不如預期，甚至還發生隊內廝殺的慘劇。