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娛樂

《新說唱》熱狗一句話發威　劉柏辛進六強、功夫胖落馬

記者吳維書／台北報導2018/09/03 19:29
▲MC HotDog（右）一句話發威。（圖／中國新說唱官方微博 , 2018.9.3）
▲MC HotDog（右）一句話發威。（圖／中國新說唱官方微博 , 2018.9.3）

大陸說唱歌手Lexie劉柏辛在最新一集嘻哈競賽節目《中國新說唱》成功晉級六強，該集張震嶽與MC HotDog、吳亦凡、潘瑋柏以及鄧紫棋三戰隊分別以青春、親情及成長蛻變應戰，張震嶽與MC HotDog帶領隊員嗨唱夯曲〈FLY OUT〉，加上自創嘻哈新詞以及MC HotDog關鍵宣告，成功贏得最多票，讓劉柏辛順利保送進六強。遺憾的是，賽前被看好的功夫胖意外落馬，讓粉絲相當惋惜。

MC HotDog與張震嶽、隊員表演完，朝台下大喊，「如果你真的喜歡嘻哈，你喜歡說唱，你是真的饒舌歌手，你知道應該要投給誰？」話才剛說完，台下一陣尖叫，兩隊製作人導師聞言臉色都變了。吳亦凡的嘻哈功力常被黑粉質疑，他在最新一集《新說唱》的亮眼表現，讓許多人非常意外，他與隊員在〈家人〉一曲，吐露一路走來面對家人的愧疚跟徬徨，並感謝家人永遠的支持，雖然歌曲感人，但取得票數不如預期，甚至還發生隊內廝殺的慘劇。


▲劉柏辛（中）進六強，功夫胖（左）意外落馬。（圖／中國新說唱官方微博 , 2018.9.3）

功夫胖與艾熱一對一廝殺，賽前由於功夫胖的嘻哈技巧嫻熟，獲得大家一致看好，但比賽現場他太過興奮，相較精準更在意臨場感，讓吳亦凡投下關鍵一票給艾熱，功夫胖意外落馬，他幾乎說不出話來，「因為我覺得，雖然我想要說……我不知道該說什麼，謝謝大家。」讓粉絲相當惋惜。而那吾克熱的精彩演出，則讓他獲得「大陸阿姆」的美稱。

關鍵字中國新說唱熱狗劉柏辛功夫胖六強那吾克熱
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