國際資金觀望不逃竄 新台幣連5升暗示台股反彈可期

台股加權指數今 (3) 日一度大跌超過百點，終場以 10964.22 點作收，跌 99.72 點，不過，匯市與股市脫鉤，新台幣盤中由貶轉升，終場收在 30.712 元，升值 1.9 分，雖升幅不大，但已呈現連 5 升走勢，匯銀人士分析，匯市成交值相當低，除了因市場多抱持觀望態度，同時也可解讀成外資尚未有太大的避險壓力，有利後市台股走勢。

新台幣今日以 30.78 元、貶值 4.9 分開出後，不同於台股跌幅持續擴大，匯市反而見貶值逐漸收斂甚至轉為升值，最高一度來到 30.688 元，終場兌一美元以 30.712 元作收，升值 1.9 分，升幅 0.06%，台北外匯經紀公司成交值縮至 4.01 億美元，全日高低價差 9.2 分。