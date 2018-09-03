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國際資金觀望不逃竄 新台幣連5升暗示台股反彈可期

鉅亨網2018/09/03 19:26
鉅亨網 / NOWnews
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台股加權指數今 (3) 日一度大跌超過百點，終場以 10964.22 點作收，跌 99.72 點，不過，匯市與股市脫鉤，新台幣盤中由貶轉升，終場收在 30.712 元，升值 1.9 分，雖升幅不大，但已呈現連 5 升走勢，匯銀人士分析，匯市成交值相當低，除了因市場多抱持觀望態度，同時也可解讀成外資尚未有太大的避險壓力，有利後市台股走勢。

新台幣今日以 30.78 元、貶值 4.9 分開出後，不同於台股跌幅持續擴大，匯市反而見貶值逐漸收斂甚至轉為升值，最高一度來到 30.688 元，終場兌一美元以 30.712 元作收，升值 1.9 分，升幅 0.06%，台北外匯經紀公司成交值縮至 4.01 億美元，全日高低價差 9.2 分。

匯銀人士認為，美元指數尚未見大漲的態勢，顯然國際資金雖觀望美中貿易戰的後續，但不至於大幅回流美元避風港。

另一方面，匯銀人士提醒，後市須注意，由於市場美國總統川普接下來可能將中國列為「匯率操縱國」，人民幣走勢勢必牽動新台幣甚至整體主要亞幣。

截至目前，韓元今日升幅在主要亞幣中最多達 0.3%，人民幣、星元升值 0.1% 上下，新台幣、泰銖和日圓均呈現微幅升值。

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