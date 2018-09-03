影／大葉大學分生系更名生物醫學系　明年8月1日生效

分子生物科技學系主任黃尉東強調，分子生物科技是先進生物科技的核心技術，也是生技醫藥產業研發最上游、最關鍵的技術，生物醫學系將以分子生物為基礎，邁向精準醫學，培育學生成為生物醫藥、檢驗科技產業發展的專業人才。未來學生就業出路非常廣泛，可以擔任生物科技研究人員或專業技術人員，也可進入醫藥生技、醫藥檢驗及精準醫學產業服務。



▲大葉大學分子生物科技學系將更名為生物醫學系，並與醫院產學合作，讓學生在學時間就能接軌產業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

黃尉東表示，系上的研發方向包含：動物用藥、植物用藥、醫療用藥等生物醫藥檢驗技術開發應用與管理，為培育頂尖生技醫藥產業人才，系上與彰化基督教醫院、澄清醫院等醫療院所合作，不只是邀請醫師到校開課，醫院也提供學生實習、參與產學計畫的機會，結合醫院的臨床經驗，讓學生的創新研發成果能夠落實到醫療現場。



▲大葉大學分子生物科技學系將更名為生物醫學系，並與醫院產學合作，讓學生在學時間就能接軌產業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

黃尉東指出，以今年來說，在彰化基督教醫院研發長陳明醫師的支持下，張世良院長、蔡孟峰教授、張雲祥教授和他，都與彰基有研發合作，4個計畫分別是「電針結合牛樟芝對糖尿病大鼠之影響」、「NDRG1 基因促進肺癌細胞惡化之分子作用機制探討」、「探討寡量細胞鑲嵌現象對於遺傳檢測之影響及其在生物醫學上的應用」、「以斑馬魚為模式動物建立人類繁殖癌症研究之技術平台」。



▲大葉大學分子生物科技學系將更名為生物醫學系，並與醫院產學合作，讓學生在學時間就能接軌產業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)