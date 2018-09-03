前債免還再援助600億美元 習近平援非大手筆

習近平說，中國願以「打造新時代更加緊密的中非命運共同體」?指引，在推進中非「十大合作計劃」的基礎上，與非洲國家密切配合，未來3年和今後一段時間重點實施「八大行動」。

習近平下午以地主國國家元首身分，在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。他在向與會的53個非洲國家元首、政府首長發表演說時作上述表示。而演說中的「與中國有外交關係」一語，被認為有挖中華民國牆腳的意涵。

（中央社記者邱國強北京3日電）中國國家主席習近平今天在中非論壇開出大手筆，宣布向非洲提供600億美元無償援助、貸款、專案及投資；且免除「與中國有外交關係」的非洲窮國今年底到期的政府間未償還債務。

他表示，為推動「八大行動」順利實施，中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式，再向非洲提供600億美元協助。其中包括150億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款，以及200億美元的信貸資金額度。

同時包括100億美元的中非開發性金融專項資金；50億美元的非洲進口貿易融資專項資金；並推動中國企業未來3年對非洲投資不少於100億美元。

習近平還宣布，免除與中國有外交關係的非洲「最不發達國家、重債窮國、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家」截至2018年底到期未償還的政府間無息貸款債務。

習近平提到的「八大行動」，具體內容包括：在非洲新建和升級一批經貿合作區；支持非洲在2030年前基本實現糧食安全；實施50個農業援助項目，向非洲受災國家提供人民幣10億元緊急糧食援助，向非洲派遣500名高級農業專家。

還有開闢更多中非直航航班；在遵循多邊規則前提下，支持非洲國家利用亞投行等資源；擴大進口非洲商品特別是非資源類產品；支持非洲國家參加中國國際進口博覽會，且免除「最不發達國家」參展費用；繼續與非洲國家展開自由貿易談判；繼續向非洲聯盟提供無償軍事援助等。

中共外圍官媒環球時報8月下旬曾轉載評論文章說，對中國抱持「不切實際期待」、「吃大戶」心理的國家不少，據指出，除非是「最不發達國家」或無息貸款，否則中國的金援債務不能免除，「有借有還再借不難，有借無還再借免談」。

由中國與非洲53國組成的「中非合作論壇」，今天展開為期2天的北京峰會議程。在上午舉行中非企業家大會與領導人與工商界代表高層對話會後，下午正式開幕，將在明天舉行領導人圓桌會議後閉幕，並由習近平及非方舉行聯合記者會。（編輯：朱建陵）1070903