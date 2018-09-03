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中央社

資金流入股票型基金 美股最明顯

中央社2018/09/03 19:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北3日電）雖然美中貿易戰未歇，但富蘭克林投顧指出，美墨達成貿易協議，提振市場樂觀情緒，美股在科技類股漲勢強勁推升下持續創新高、表現最為突出，資金持續流入美股基金。

新興市場投資組合基金研究機構（EPFR）統計，8月23至29日有76億美元（約新台幣2334.36億元）淨流入股票型基金，美國股票型基金獲資金淨流入72億美元，為主要資金流入國家。

EPFR統計，上述期間日本股票型基金資金淨流出2億美元（約新台幣61.43億元），歐洲股票型基金資金淨流出2億美元；整體新興市場股票型基金獲資金淨流入4億美元（約新台幣122.86億元）。

富蘭克林投顧指出，9月市場聚焦貿易協商及義大利新政府預算案，尤其是美國對2000億美元（約新台幣6兆1430億元）中國進口商品課徵關稅議題，於9月6日公眾意見徵求期結束後，政策將於何時啟動、採分批或一次性啟動，以及確切稅率與課稅清單明細等訊息，將增添市場波動。

因此，富蘭克林投顧建議投資人採取美元及新興市場均衡配置的策略，靜待變數釐清後的旺季行情，美元資產首選美國平衡型基金、生技及科技產業，並可納入採取對沖策略的多空策略基金，以提高資產組合防禦力。

另外，富蘭克林認為，新興市場歷經修正後，新股債資產評價面已具吸引力，空手者可留意新興市場當地貨幣債券型基金，及大中華股市的震盪加碼機會。（編輯：楊凱翔）1070903

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