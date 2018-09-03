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觀摩國際比賽可提昇學生視野　 中州餐廚系奪雙銅

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/03 20:47
▲中州科大餐飲廚藝系王子維同學(左)、吳鎮宇同學(右)在整個暑假期間不斷練習試作，以最佳的狀態面對各國廚師的挑戰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)
▲中州科大餐飲廚藝系王子維同學(左)、吳鎮宇同學(右)在整個暑假期間不斷練習試作，以最佳的狀態面對各國廚師的挑戰。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

中州科技大學餐飲廚藝系進修部四年級王子維、吳鎮宇同學，日前參加台灣廚藝美食協會所舉辦的「2018 TCAC國際廚藝挑戰賽」，在與多國選手同台較勁後，兩人榮獲「團體現場蔬果雕刻」銅牌，吳鎮宇同學個人則再獲得「青年廚師－現場熱烹西式烹調肉類組」銅牌，學生廚藝實作能力再次獲得國際肯定，喜訊3日在校內分享。


▲蔬果雕刻比賽必須在180分鐘內現場完成雕刻及組裝，須呈現不同的刀工技法。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

TCAC國際廚藝挑戰賽每兩年舉辦一次，目前是台灣最具規模、最為嚴謹，且經過國際世界廚師聯合協會認證的賽事。評審團將近百位，來自英國、新加坡、上海、泰國、香港、韓國、澳門、馬來西亞等國，選手則來自世界各國近500位的青年學生與職業廚師，共同參與這場國際級的比賽。


▲蔬果雕刻銅牌作品主題為「浴火重生」，代表自我砥礪的意思。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

王子維表示，團體現場蔬果雕刻比賽必須在180分鐘內，現場完成雕刻及組裝，須呈現不同的刀工技法，要自選2種以上不同水果為雕刻材料，他們選擇西瓜、木瓜、蘋果、酪梨，主題命名為「浴火重生」，其實也代表自我砥礪。王子維說明，人生唯有通過試煉才能讓自己脫胎換骨、蛻變昇華，所以為了表現這種精神，特別選擇鳳凰浴火重生的意象。


▲王子維同學(中)、吳鎮宇同學(右)在童富源老師(左)指導下，勇奪TCAC國際廚藝挑戰賽雙銅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

吳鎮宇表示，首次參加國際賽事榮獲獎項肯定，證明自己的辛勤練習沒有白費，此次參加西餐肉類青年組，挑戰雞肉最難烹調的部位－雞胸肉，為保持肉質不乾澀，使用低溫烹調法，搭配法式傳統的牛骨肉汁，保持原始風味。因為擁有豐富的比賽經驗，故能得心應手，加以王子維提供上屆經驗的傳承，在整體流程都算順暢，希望下次能再接再厲，取得更好的成績。


▲，王子維同學(左)、吳鎮宇同學(右)聯手拿下「團體現場蔬果雕刻」銅牌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

中州科大餐飲廚藝系鄒梅君主任表示，兩位得獎學生秉持對廚藝的熱忱，成立社團，帶領學弟妹參加一場又一場比賽，自己也不斷精進、挑戰，不因過往的得獎榮耀而有驕縱之氣，反而認真學習領導統御、溝通協調等各方面的能力，期許在廚藝之外，未來帶領團隊也能得到長足的發展與進步。

關鍵字中州科大餐飲蔬果雕刻
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