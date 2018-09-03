印度搶建全球最大雕像 訴諸民族主義炒選情

（中央社薩達爾薩羅瓦水壩3日綜合外電報導）印度偏遠角落即將矗立一尊全球最大雕像，以紀念印度獨立英雄巴特爾。不過，它可能很快又會被孟買外海正在興建的另一尊印度勇士王的紀念雕像給超越。

民族主義的狂熱大迸發，這兩尊雕像共已投入約10億美元（約新台幣307億元），分別比美國紐約的自由女神像多出一倍以上。

預計會先蓋好的是位在西印古茶拉底省（Gujarat），高182公尺的印度獨立運動偶像巴特爾（SardarVallabhbhai Patel）雕像。它將率先超越位在中國、高128公尺的當今全球最大雕像中原大佛。