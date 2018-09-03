NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈安坑1號道路隧道　今貫通軍人節穿軍服　企業敬軍享優惠超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

印度搶建全球最大雕像 訴諸民族主義炒選情

中央社2018/09/03 19:22
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社薩達爾薩羅瓦水壩3日綜合外電報導）印度偏遠角落即將矗立一尊全球最大雕像，以紀念印度獨立英雄巴特爾。不過，它可能很快又會被孟買外海正在興建的另一尊印度勇士王的紀念雕像給超越。

民族主義的狂熱大迸發，這兩尊雕像共已投入約10億美元（約新台幣307億元），分別比美國紐約的自由女神像多出一倍以上。

預計會先蓋好的是位在西印古茶拉底省（Gujarat），高182公尺的印度獨立運動偶像巴特爾（SardarVallabhbhai Patel）雕像。它將率先超越位在中國、高128公尺的當今全球最大雕像中原大佛。

正在興建的另一尊是17世紀國王賈特拉帕蒂．希瓦吉（Chhatrapati Shivaji）神采飛揚揮劍騎馬雕像，高212公尺，預計將於2021年雄踞孟買海岸線。

多達2500位工人正日以繼夜忙著建造巴特爾雕像，其中包括數百名中國工人。他們必須將5000片銅方塊覆滿雕像，以趕在10月31日前由總理莫迪（NarendraModi）親自揭幕。

這尊雕像又名「團結雕像」（Statue of Unity），造價299億印度盧比（約新台幣129億元），將俯瞰隱僻的薩達爾薩羅瓦水壩（Sardar Sarovar Dam）。

這是莫迪最看重的工程，他曾預言，團結雕像將如同美國自由女神像，會吸引「成群結隊的」觀光客。不過，參觀人士須從古茶拉底省主要城市阿默達巴德（Ahmadabad）搭車250公里才能抵達。

這項超大雕像計畫背後還有政治動機，因為印度明年初將舉行全國大選，競選活動即將展開。

巴特爾是印度1947年獨立後首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的副手，莫迪所屬的民族主義政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）認為，巴特爾的名聲被宰治一切的尼赫魯王朝蓋過。

巴特爾在印度1947年脫離英國獨立後，透過協商和暗示動武，說服約550個土邦併入促成國家統一，而贏得「印度鐵人」（Iron Man of India）稱號。

許多印度教民族主義人士認為，當時巴特爾被迫委曲求全擔任副總理，是對他的輕蔑。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1070903

中光電智慧商用無人機 巡檢...資金流入股票型基金 美股最明顯

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan