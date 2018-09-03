新左營站至屏東優化列車首航　轉乘到高鐵更便利

縣長潘孟安表示，2年前台鐵潮州機務段營運後，縣府對於台鐵未來新購置列車車廂，提出融入屏東在地元素的構想，將屏東光、熱、美、力的地景地貌彩繪在車廂，搭配優化舒適的內裝設備，讓在高雄轉乘的民眾一看到列車圖騰，就知道屏東要到了，這也是台灣第一次有台鐵區間車融入在地特色的車廂。

在前瞻基礎建設計畫中規劃「高鐵左營站轉乘台鐵至屏東地區服務優化工程」，讓EMU500型電聯車進行車廂內服務設施優化更新，共計優化15編組共60輛車廂，今(3)日在屏東火車站舉行優化列車首航典禮，交通部長吳宏謀、屏東縣長潘孟安、立委鍾佳濱等人都到場觀禮。



▲EMU500型電聯車廂內增設無障礙空間多功能友善廁所服務設施優化。（圖／記者陳宗傑攝,2018.09.03）

「軌道運輸是交通運載的大動脈」潘孟安指出，依據台鐵局公佈去年屏東到高雄運載量高達854萬人次，今年1至6月搭載人次也有433萬，預估年底運載量將再創新高，顯示軌道運輸對屏東是急需迫切、刻不容緩，更需要低碳、高乘載的高鐵，高鐵南延屏東的運載量絕對沒有問題。



▲EMU500型電聯車把手特別加入台灣燈會在屏東元素。（圖／記者陳宗傑攝,2018.09.03）

此外，今年10月高雄鐵路地下化後，新左營-高雄-屏東間將增加7處停靠站，台鐵採取增加班次因應，不過潘孟安表示，新增每日8列車班次還不夠，要求台鐵未來能再增加列車班次，讓民眾轉乘到高雄更為便利。至於屏東車站配合綠建築設計，候車月台卻一再因雨發生漏水問題，飽受民眾抨擊設計不良，潘縣長也當場向交通部長吳宏謀反映，希望台鐵能儘速改善。



▲高鐵左營站轉乘台鐵至屏東屏東轉乘優化列車首航由交通部長吳宏謀、屏東縣長潘孟安等人共同啟動。（圖／記者陳宗傑攝,2018.09.03）

台鐵這次共有60輛EMU500型電聯車進行車廂內服務設施優化，總經費2.05億元，預計108年8月完工。包括車廂座位更新、增設多功能友善廁所、外觀塗裝等。首航次日起每日運行6列次，10月12日起配合高雄地下化通車改點，優化車廂班次將增加至24列次，包括區間快車16列次、區間車8列次等。



▲EMU500型電聯車外觀彩繪融入屏東在地元素的構想。（圖／記者陳宗傑攝,2018.09.03）

台鐵表示，加開的區間快車從新左營到屏東只要32分鐘，10月改點後，尖峰班距將從平均12分鐘一班縮短為10分鐘一班，離峰班距從20分縮短為15分，來往新左營至屏東的班次從162列次增加至184列次，希望可以提供旅客更方便的轉乘。



▲EMU500型電聯車4種模型礦泉水包裝。（圖／記者陳宗傑攝,2018.09.03）