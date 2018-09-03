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影／彰化市一超商歹徒持刀行搶　過程令人噴飯

記者陳雅芳／彰化報導2018/09/03 20:21
▲彰化市發生一起超商持刀搶案，18歲工讀生「機智」應付搶匪，警方循線逮捕正在吸食強力膠的唐姓嫌犯。（圖／警方提供，2018.09.03)
▲彰化市發生一起超商持刀搶案，18歲工讀生「機智」應付搶匪，警方循線逮捕正在吸食強力膠的唐姓嫌犯。（圖／警方提供，2018.09.03)

烏龍強盜案，行搶過程令人噴飯！彰化市實踐路一家超商2日發生一名歹徒持刀行搶案，執班賴姓店員柔性勸說，「我跟你一樣，以前也很難過，大家都有難過的時候！」自掏腰包120元買一包七星香菸送給歹徒，唐姓嫌犯當下被軟化、拿菸走人，彰化警分局接獲線報，在彰化基督教醫院逮到正在吸食強力膠的唐嫌，訊後依強盜、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。


▲彰化市發生一起超商持刀搶案，18歲工讀生「機智」應付搶匪，警方循線逮捕正在吸食強力膠的唐姓嫌犯。（圖／警方提供，2018.09.03)

警方調查，38歲的唐姓男子，2日上午6點多，到彰化市實踐路的一家超商內假意兌換鈔票，當18歲工讀生賴姓店員打開收銀機，唐嫌隨即亮出折疊刀要劫走所有錢，並說生活難過，賴姓店員很沉著退回收銀機把收銀機關起來，告訴他說，「麥安啦、我嘛是艱苦人，讀書兼打工」，性勸說後，還買了一包七星香菸給唐嫌，勸他離開，並表示不會報警，唐嫌拿了香菸還跟店員說了一聲「謝謝」之後離去。


▲彰化市發生一起超商持刀搶案，18歲工讀生「機智」應付搶匪，警方循線逮捕正在吸食強力膠的唐姓嫌犯。（圖／警方提供，2018.09.03)

彰化警分局偵查隊長鐘振邦3日表示，2日19時許接獲店員報案，表示早上6時許在彰化市實踐路超商內顧店時，一名不詳男子持刀搶劫沒得逞，警方馬上組專案小組，偵查隊和泰和派出所員警前往偵辦，調閱監視器，發現38歲犯嫌騎乘1紅色機車，當天晚上10點循線在彰化基督教醫院附近逮捕正在吸食強力膠的唐嫌，依強盜罪嫌移送。


▲彰化市發生一起超商持刀搶案，18歲工讀生「機智」應付搶匪，警方循線逮捕正在吸食強力膠的唐姓嫌犯。（圖／警方提供，2018.09.03)

鐘振邦指出，唐嫌有槍砲、竊盜和公共安全等前科，警方調查2日清晨6時騎機車前往實踐路上超商，向店員佯稱要換鈔，見店員打開收銀機，立即從腰際上掏出預藏摺疊刀，告知店員生活難過，威脅打錢通通拿出來。


▲彰化市發生一起超商持刀搶案，18歲工讀生「機智」應付搶匪，警方循線逮捕正在吸食強力膠的唐姓嫌犯。（圖／警方提供，2018.09.03)

鐘振邦說，嫌犯可能是在吸食強力膠後，造成精神恍惚，才持刀意圖行搶，18歲賴姓工讀生臨危不亂、沉著應對，也讓自己不受到傷害，其「機智」也讓警方讚譽。


▲彰化市發生一起超商持刀搶案，18歲工讀生「機智」應付搶匪，警方循線逮捕正在吸食強力膠的唐姓嫌犯。（圖／警方提供，2018.09.03)

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