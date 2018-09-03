貿易緊張疑慮再起 亞股全面收黑

（中央社香港3日綜合外電報導）亞洲股市本週以挫跌揭開序幕，美國總統川普威脅將再對中國輸美商品加徵關稅，加上美國和加拿大重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）陷入僵局，貿易緊張再度成為市場關切焦點。

股市上週伊始瀰漫的樂觀心理已被熟悉的恐懼感取代，美國總統川普周末推文抨擊加拿大，美加雙方貿易談判難以達成協議。

在美加談判修改1994年簽訂的NAFTA未果下，川普揚言將加拿大踢出新協議。

川普發推文說：「並無讓加拿大留在新NAFTA的政治必要性。在歷經數十年濫用後，如果我們無法達成對美國而言公平的協議，加拿大將會出局。」