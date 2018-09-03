影／慶祝軍人節　藍營辦升旗向國軍致敬

九三軍人節，中國國民黨彰化縣黨部、縣長候選人王惠美競選總部與黃國彰黨部共同舉辦『慶祝107年軍人節暨向國旗致敬、向國軍致敬升旗典禮』活動。活動由縣黨部主委張曼莉主持，帶領王惠美立委、黃國彰黨部主委張鴻飛、各級黨籍民意代表、200餘名退伍軍人與黨務幹部等，一起高唱國歌，並在國旗歌播放中，看著國旗冉冉升起，致上最崇高的敬意，與會者心中燃起高昂得鬥志。



▲國民黨縣黨部與黃國彰黨部舉辦向國軍致敬升旗典禮，由縣黨部主委張曼莉、立委王惠美、黃國彰黨部主委張鴻飛等人參與，共同期待敬軍愛民風範能持續擴大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

張曼莉表示，「沒有國哪有家」，感謝軍人保家衛國、犧牲奉獻，才有台海兩岸的安定和平。國旗是國家的象徵，沒有先賢先烈拋頭顱灑熱血，建立亞洲第一個民主國家中華民國，才有寶島台灣。今天我們辦理向國旗致敬、向軍人致敬活動，就是要飲水思源，喚起民眾對國家的愛，對國軍的尊敬。



▲國民黨縣黨部與黃國彰黨部舉辦向國軍致敬升旗典禮，由縣黨部主委張曼莉、立委王惠美、黃國彰黨部主委張鴻飛等人參與，共同期待敬軍愛民風範能持續擴大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

王惠美表示，人民敬軍、國軍愛民，充分展現軍民一家。她期待敬軍、愛民模範的風範能持續發揚擴大，823南部水災時，執政黨雖然後知後覺，但最後還是派出幫忙災民清理家園，在這裡要向國軍致上崇高的敬意。



▲國民黨縣黨部與黃國彰黨部舉辦向國軍致敬升旗典禮，由縣黨部主委張曼莉、立委王惠美、黃國彰黨部主委張鴻飛等人參與，共同期待敬軍愛民風範能持續擴大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

王惠美強調，國旗是國家的象徵，沒有先賢先烈拋頭顱灑熱血，哪來建立亞洲第一個民主國家「中華民國」，維護寶島台灣的民主和自由，向國旗、向軍人致敬，就是要飲水思源，喚起民眾對國家的愛，對國軍的尊敬，國家未來才會有希望。



▲國民黨縣黨部與黃國彰黨部舉辦向國軍致敬升旗典禮，由縣黨部主委張曼莉、立委王惠美、黃國彰黨部主委張鴻飛等人參與，共同期待敬軍愛民風範能持續擴大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

黃國彰黨部主委張鴻飛也是將軍退役表示，「九三」代表的是不朽的革命精神及前仆後繼的犧牲精神，面對未來詭譎多變的國際戰略環境及迎接二十一世紀的資訊化與科技化挑戰，國軍將以更前瞻、務實、宏觀的態度，來厚實整體戰力。他也希望各界持續的給予關懷、鼓勵，作國軍的永遠支柱。



▲國民黨縣黨部與黃國彰黨部舉辦向國軍致敬升旗典禮，由縣黨部主委張曼莉、立委王惠美、黃國彰黨部主委張鴻飛等人參與，共同期待敬軍愛民風範能持續擴大。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

張鴻飛等人痛批現在執政者享受先烈先賢犧牲性命成果，卻以年金改革踐踏軍人尊嚴，呼籲全民年底用選票來唾棄，活動在大家振臂高呼國軍加油，王惠美當選的口號聲中，劃下完美的句點。