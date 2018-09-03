納保法減稅紅包單身族領不到 財政部：錯很大

（中央社記者邱柏勝台北3日電）財政部指出，新版納保法在基本生活費的比較基礎上，排除「薪資特別扣除額」，由此所產生的節稅效果，端視納稅人所扶養的人數、與被扶養對象所享特別扣除額而定，與納稅人單身與否無關。

財政部表示，納保法新制將回溯至今年1月1日上路，預定今年底前完成公告，明年5月申報綜所稅時即可適用；納保法新制實施後，估將有149.6萬申報戶受惠，其中以單薪、扶養人數較多的納稅義務人受益最大。

針對部分媒體報導，納保法新制的「減稅紅包」，單身與頂客族恐拿不到，財政部官員指出，納保法「基本生活費」的概念，與納稅義務人扶養人數多寡有關，與是否單身無關。