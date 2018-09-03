月圓柚香甜　斗六文旦節15日登場

斗六文旦節即將到來，3日縣府和斗六市公所特別舉辦2018大斗六文旦節記者會，副縣長丁彥哲、農業處副處長陳炳坊、斗六市長謝淑亞、立委張麗善、縣議員林聖爵、林岳璋、賴淑娞及多位柚農出席一起推銷「柚香、柚甜、柚安全」的大斗六文旦，丁副縣長也呼籲全國民眾踴躍採購優質的斗六文旦。

丁彥哲表示，多年來在農糧署、縣府、公所及農會等單位輔導下，斗六文旦已經是「頂港有名聲，下港有出名」，雖然在8月遭逢熱帶性低壓及西南氣流侵襲，但斗六文旦的產量及品質都不受影響，斗六老欉文旦近年來口碑愈佳，皮薄、果粒柔軟多汁、果香濃郁且甜度高為其特色，在市場上已和麻豆文旦成為兩大主流，感謝市公所及市農會推廣斗六文旦，使農民有更好的行銷通路。

斗六市公所為協助文旦農推廣行銷本縣優質文旦，已連續多年舉辦文旦節活動，今年內容非常豐富，除了舉辦文旦評鑑比賽之外，還有文旦暨農特產品展售會，為消費者選出優質又美味的文旦，幫助柚農們行銷推廣，此外也有多項文旦加工品展售，讓民眾了解文旦產業的更多面向，為農民及相關業者增加收益。

今年斗六文旦實際種植面積約175到185公頃，產量約每公頃30公噸，所以總產量約為5250至5550公噸，糖度約從11度起跳，目前報名文旦評鑑的人數多達78位，超越去年紀錄。



斗六市長謝淑亞表示，雖經過前陣子的大雨，但在本縣果農細心的維護栽培下，今年文旦產量及品質仍維持優良，柚農們對自家的文旦充滿信心，希望各位民眾也能持續支持斗六文旦，共同參與響應9月15日及16日的文旦節系列活動，以實際行動為本縣柚農們加油打氣。



▲斗六市長呼籲全國民眾踴躍購買斗六文旦。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.09.03)