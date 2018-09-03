影／阻塞型無精症　透過人工取精帶來生機

彰化縣一名養豬場負責人「小松」（化名）結婚6年多，妻子一直多沒有懷孕的現象，讓他耿耿於懷，一直認為一定是妻子的問題，為找出真相，小松他利用幫豬配種的技術，採取自己的精液後，如法炮製的放下顯微鏡下檢驗，竟發現自己的精液一片「沉寂」動也不動，知道是自己的毛病，前往醫院尋求專業醫師診療，彰化博元婦產科醫師蔡鋒博說，小松是罹患阻塞型無精症，經施以人工取精，終於為小松帶來一線生機。



▲男性罹患阻塞型無精症，可透過醫師施以人工取精，也可帶來一線生機。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.03)

46歲的小松斬釘截鐵地對蔡鋒博醫師說，他有十多年為種豬配種的經驗，經常將種豬的精液放在顯微鏡下，觀察種豬精子的活動力，只是這次將種豬的精子換成自己的，赫然發現顯微鏡下靜悄悄的，他懷疑自己有無精症，並強調「種豬」的精子是千軍萬馬，每隻都活潑亂竄，自己的卻是死沉沉，好像沒有半隻精蟲。

蔡鋒博說，經過詳細的檢驗，小松是得了阻塞型無精症，因此也安排他的太太進入試管嬰兒療程，順利取出太太卵子，並在小松的副睪丸施以手術抽取精子，做單一精蟲顯微注射，植入胚胎，讓他的太太成功受孕。

台灣省畜牧協會理事長張勝明說，豬的精蟲數也比人類的精蟲數多，活動力也比較強，畜牧業對於種豬的飼養都有相當的重視，畢竟現在多採取人工受精，種豬也成為業者的經濟來源。